Seeder: nimetamiskomitee liikme valimine on külmutatud

"Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid ehk meie tänased partnerid peavad uusi koalitsiooniläbirääkimisi ja see teema on praegu külmutatud," ütles Seeder.

Seedri sõnul ei saa öelda, et Isamaa ei ole suutnud sobivat kandidaati leida. "Vastab tõele see, et meil on olnud mitmeid inimesi, kes sobiksid nimetamiskomiteesse. Mõned neist ei ole olnud huvitatud sinna minemisest, mõned on olnud huvitatud. Selles mõttes meil raskusi ei ole. On olnud erinevaid arvamusi koalitsioonipartnerite vahel ja ei ole leidnud ühist sobivat kandidaati, kus kandidaat oleks nõus ja sobilik, kus meie arvame erakonnana, et inimene oleks hea ja kus partnerid arvavad, et see oleks väga hea kandidaat," rääkis Seeder.

"Sellel teemal me edasi liikunud ei ole. Nii et kui uus koalitsioonileping saab sõlmitud – kas tullakse selle juurde tagasi ja me räägime läbi, või on uue koalitsioonil teistsugused plaanid. See selgub juba edasise suhtlemise käigus," ütles Isamaa juht.

Nimetamiskomitee lõppenud koosseisu juhi Kaido Padari sõnul tegelevad vahepealsel ajal nimetamiskomitees kiireloomuliste küsimustega sinna ameti järgi kuuluvad kaks kantslerit. Suurem töömaht peaks kätte jõudma suvel.

Padar ütles veebruaris, et kui uut koosseisu ei kinnitata enne valimisi, võib paus komitee töös kujuneda liiga pikaks. Uue liikme määramisega läheb tema sõnul läbirääkimistest ja protsessist sõltuvalt vähemalt kaks-kolm nädalat kuni kuu.

Riigi osalusega ettevõtete nõukogude nimetamiskomitee volitused lõppesid jaanuari lõpul. Uue koosseisu kinnitamisel kujunes probleemiks Isamaa välja pakutud Jüri Raatma kandidatuur, mille Raatma vastuseisu avalikuks tulekul taandas.

Nimetamiskomitee eelmisesse koosseisu kuulusid tööandjate keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar, toonase majandus- ja taristuministri Taavi Aasa ettepanekul Kaido Padar, rahandusminister Martin Helme ettepanekul parteikaaslane Argo Luude ning justiitsminister Raivo Aegi ettepanekul parteikaaslane Reet Roos.

Valitsuse moodustatud nimetamiskomitee ülesanne on teha äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta.

Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget