Toorpiima hinnalangus ei pruugi enne suve poelettidele jõuda

Piima kokkuostuhind oli eelmisel aastal kõrgem kui kunagi varem ja ulatus detsembris 544 euroni tonnist. Pärast seda hakkas hind aga allapoole tulema ja oli veebruariks langenud 492 euroni. Samal ajal püsib odavaima ehk kilepakis piima hind poelettidel jätkuvalt 75 sendi juures liitrist, nagu see oli ka möödunud aasta viimastel kuudel.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles ERR-ile, et piima hind püsib kõrgena poeketist mittesõltuval põhjusel.

"Suuremad piimatootjad pole keegi oma ostuhinda alandanud. Püsivad eelmisel aastal fikseeritud hinnad," nentis ta.

Valio tegevdirektor Maido Solovjov rääkis, et Ukraina sõjale eelnenud kümmekonna aasta jooksul on toorpiima keskmine hind olnud 30 senti kilogrammi kohta ilma käibemaksuta. Viimase pooleteise aasta jooksul kerkis see aga ligi kaks korda ning alates möödunud aasta teisest poolest, mil hind jõudis 45 sendini, on kõik piimatööstused olnud suures kahjumis.

"Alates 45-sendisest toorpiimahinnast ei ole tööstused suutnud seda hinda tarbijani viia ja tarbijad ei ole valmis olnud ka seda vastu võtma," tõdes ta.

Praegu on tööstused Solovjovi sõnul veel jätkuvalt augus, sest kuigi toorpiima hinnas on toimunud väiksed korrektsioonid, on see jätkuvalt rekordkõrge. Enne kui hinnalangus võiks kauplustesse jõuda, ootavad piimatööstused esmalt, et esimesel poolaastal nulli ja kolmandaks kvartaliks väiksesse kasumisse jõuda.

"Võin öelda, et suuremad hinnakorrektsioonid kaubanduses tulevad sellest hetkest, kui toorpiima hind on 40 senti kilogrammi kohta. Kogu see suur hinnatipp, mis on olnud, on viinud piimatööstused suurde kahjumisse, kust nad üritavad täna välja tulla," selgitas Valio juht. "Kui hind jõuab 40 sendi tasemeni, võime rääkida sellest, et piimatööstused on oma kahjumiaugud ära katnud ja saame ka laiapõhjalist langust teha."

Samas on mõnede kauem säilivate toodete osas juba praegu muutusi näha. Solovjov tõi välja, et või ja juustu pakkumisi on turul rohkem kui veel kvartal või kaks kuud tagasi.

Rääkides tulevikust, ütles piimatööstur, et allapoole tuleb kõigi toormete - nii gaasi, nafta kui ka teravilja hind. Toorpiimakilo maksis jaanuaris mõned sendid alla 60 ja aasta lõpuks võiks hind stabiliseeruda 40-45 sendi vahele.

"Ega me ette tea - oleneb ka sellest, milline tuleb Euroopas suvi, kas tuleb põuda, kui palju tuleb piimatooteid Euroopast peale ja kuidas nõudlusega saab, kas see taastub. Selgelt oli näha, et sellise toorpiima hinna juures, kuhu me vahepeal jõudsime, langes nõudlus tugevalt nii Eestis kui Euroopas," märkis ta.

Solovjov prognoosis, et tänavu kolmandas kvartalis on kindlasti ka poelettidel näha joogipiima hinna mõningast langust ja kampaaniapakkumisi on selleks ajaks kõigis tooterühmades rohkem näha.

Seda, et piima hind juba lähikuudel langema hakkaks, on tema sõnul vara oodata: ka eelmise pooleteise aasta hinnatippu jõuti pikema aja vältel ning nii on ka hindade allatulek pikem protess.

"Loomulikult leiavad hinnad oma uue tasakaalupunkti, aga ärme kiirusta sündmustest ette," lisas Solovjov.

2020. aastal langes piima kokkuostuhind alla 300 euro tonni eest, 2021. aasta keskpaigast kuni möödunud aasta lõpuni tõusis see iga kuuga aina kõrgemale, kuni jõudis detsembris 544 euroni. Tänavu jaanuaris langes hind üle hulga aja 522 euroni tonnist.