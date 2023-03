Netanyahu võib peatada vastuolulise justiitsreformi

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas oma koalitsioonipartneritele, et peatab justiitsreformi, mille vastu on riigis mitu kuud protestitud. Hiljuti vallandas Netanyahu kaitseministri ning riigis laienevad protestid.

Netanyahu vallandas pühapäeval kaitseministri Yoav Gallanti, tuues ettekäändeks usalduse kaotuse ministri vastu. Netanyahu otsuse peale puhkesid Iisraelis ulatuslikud protestid. Netanyahut kritiseeris ka Iisraeli president Isaac Herzog.

"Kogu rahvas on mures. Meie julgeolek, majandus, ühiskond, kõik on ohus," teatas Herzog.

Parempoolne rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir leiab aga, et valitsus peab reformidega edasi minema ja kutsus oma koalitsioonipartnereid üles "mitte alistuma anarhiale", vahendas The Times.

Iisraeli parlament peaks sel nädalal hääletama reformide esimese osa üle, mis võimaldaks valitsusel dikteerida, keda saab riigi ülemkohtusse nimetada. Gallant kutsus Netanyahut laupäeval üles peatama vastuolulist justiitsreformi, et läbirääkimiste kaudu leida vastaspoolte vahel kompromiss. Pärast protestide laienemist leitakse, et Netanyahu võib reformi pausile panna.

Iisraeli suurima ametiühingu juht kuulutas hiljuti välja üldstreigi. "See streik võib halvata suure osa Iisraeli majandusest. Kuulutan välja üldstreigi. Kui see pressikonverents lõpeb, siis jääb riik seisma," teatas ametiühingu juht Arnon Bar-David.

Iisraeli lennujaamade amet teatas esmaspäeval, et streigi tõttu peatub riigis lennuliiklus. Iisraeli peakonsul New Yorgis teatas, et lahkub ametist. Opositsiooniliidrid teatasid, et Netanyahu "ületas punase joone".

Iisraeli parempoolsed rühmitused plaanivad nüüd Netanyahu reformide toetuseks korraldada meeleavalduse. Parlamendi õiguskomisjoni juht Simcha Rothman kutsus reformi toetajad üles protestima reformide peatamise vastu, vahendas Financial Times.