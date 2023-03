Uue valitsuse ametisse astumine jääb ilmselt aprilli teise poolde

Riigikohus peaks 5. märtsi valimistele järgnenud kaebuste menetlemise lõpetama sel nädalal, misjärel kuulutab Vabariigi Valimiskomisjon riigikogu valimiste tulemused välja.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask ütles ERR-ile, et komisjon kuulutab valimistulemused välja esimesel võimalusel pärast valimiskaebuste lahendamist riigikohtus.

Valimiskomisjoni otsus sõltub samas ka riigikohtu otsustest, aga kui need ei takista valimistulemuste väljakuulutamist, siis oleneb tulemuste väljakuulutamine eelkõige sellest, kui kiiresti saavad Vabariigi Valimiskomisjoni seitse liiget otsuse tegemiseks koguneda. Kõigil valimiskomisjoni liikmetel on ka teine töö, mis tähendab, et neil ei pruugi olla võimalik momentaalselt reageerida. Samas võib valimiskomisjoni istung toimuda ka interneti vahendusel, ütles komisjoni pressiesindaja.

Valimistulemused jõustuvad nende avaldamise järel Riigi Teatajas. Kui valimiskomisjoni otsus jõuab Riigi Teataja toimetusse mõistlikul ajal reede pärastlõunal, suudetakse see avaldada veel laupäeval (1. aprillil - toim.), öeldi ERR-ile justiitsministeeriumist. Riigikogu valimise seaduse kohaselt loetakse valimistulemused väljakuulutatuks Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Seejärel on kümme päeva aega riigikogu uue koosseisu esimese istungi kokku kutsumiseks. Esimeseks istungiks kutsub riigikogu kokku Vabariigi President.

Riigikogu avaistungi määramise aeg sõltub ka presidendi töögraafikust, kuna ta peab ka ise istungil osalema ning seega ei saa tal samal ajal olla muid kohustusi. Presidendi kantseleist öeldi ERR-ile, et Karisel on aprill üsna visiitiderohke.

ERR-ile teadaolevalt võiks Karis kaaluda riigikogu avaistungi kokku kutsumist esmaspäevaks, 10. aprilliks, kuna sel päeval peaks ta viibima Eestis.

Esmaspäeval kirjutas ERR, et erinevate koalitsiooni loovate erakondade esindajate prognooside kohaselt võiks ka koalitsioonileping saada allkirjad 10. aprillil.

Samas 2019. aastal 3. märtsil peetud riigikogu valimiste järel tuli parlamendi uus koosseis esimest korda kokku neljapäeval, 4. aprillil. 2015. aasta 1. märtsil toimunud riigikogu valimiste järel tuli riigikogu uus koosseis avaistungile esmaspäeval, 30. märtsil.

Riigikogu esimesel istungil esineks peaminister Kaja Kallas avaldusega valitsuse tagasiastumisest, misjärel president saaks ta määrata uuesti valitsusjuhi kandidaadiks.

Kui eeldatavasti on Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad selleks ajaks koalitsioonikõnelused lõpetanud, saab Kallas esineda riigikogu ees uue valitsuse moodustamise põhimõtete tutvustamisega, misjärel annaks riigikogu talle volitused valitsuse moodustamiseks.

President Alar Karis 2022. aasta juulis nimetamas ametisse Kaja Kallase teist valitsust. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kui kolm erakonda on selleks ajaks juba ka valitsuse koosseisus kokku leppinud, saab Kallas esitada Karisele uue valitsuse koosseisu ning president võib valitsuse ametisse nimetada. Samas on presidendil pärast seda, kui peaministrikandidaat on talle valitsuse koosseisu esitanud, uue valitsuse ametisse nimetamiseks aega kolm päeva. Otsus jõustub Riigi Teatajas avaldamise järel.

Ametisse nimetamise järel annab uus valitsus ka riigikogu ees ametivande ning alles sellega on ta ametisse astunud. Riigikogu täiskogu istungid toimuvad esmaspäevast neljapäevani.

Kui kõik need sammud suudetakse ära teha "turbokiirusel" oleks ju võimalik, et Kallase uus valitsus saaks neljapäeval, 13. aprillil juba oma esimese istungi pidada, ütles üks anonüümsust palunud poliitikavaatleja ERR-ile. Aga tõenäolisem on siiski, et uue kolmikliidu valitsuse töölehakkamine jääb aprilli teise poolde.

Riigikogu uues koosseisus on Reformierakonnal 37, Eesti 200-l 14 ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonna üheksa kohta.