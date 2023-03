Soome ja Rootsi võtavad kasutusele Sako automaatrelvad

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome ja Rootsi võtavad kasutusele relvafirma Sako automaatrelvad. Esmaspäeval allkirjastasid riigid Sako Riihimäki tehases vastava raamlepingu.

Kokkulepe toob kaasa selle, et Soome ja Rootsi sõjaväelased võivad lähiajal hakata kasutama sarnaseid automaatrelvasid. Soome armee ohvitser Juhana Skyttä ütles, et ühishanke raames saavad mõlemad riigid parandada relvadega seotud varustuskindlust.

Soome on praegu tellinud esimese komplekti relvastust, mis sisaldab kahe erineva kaliibriga automaat- ja snaipripüsse.

"See on järkjärguline protsess, liigume edasi samm-sammult. Esimene samm on testimise relvade ostmine. Lõpuks otsustame siis, kui palju relvi ostame," ütles Skyttä.

Testimisel olevate relvade kaliibrid on 5,56 millimeetrit ja 7,62 millimeetrit, vahendas Helsingin Sanomat.

Hanke ajakava on veel lahtine ja pole veel selge, millise kaliibriga relva Soome valib. Rootsi asendab hanke raames relvad AK4 ja AK5 ning snaipripüssi Psg90.