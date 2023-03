Ilm jätkub lumehoogudega

Teisipäeva öö on Eestis kohati vähese lumega, võib udu olla. Tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb 2 kuni 8 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5 kraadini.

Hommik on Eesti lääneservas kohati lumehoogudega, Kagu-Eestist levib tihedam lumesadu põhja suunas. Sisealadel on tuul muutlik ja nõrk, lääne pool puhub lõunakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja -4 kraadi vahel.

Päev on Ida-Eestis pilves ja lumesajuga. Lääne-Eestis on ilm pilves selgimistega ning kohati on lumehooge. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Kolmapäev tuleb kuivem. Öösel on külma 1 kuni 6 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb -3 kuni +1 kraadini. Neljapäeva öösel jõuab saartele lumesadu, laieneb mandrile ja läheb päeval järk-järgult vesisemaks. Öösel on külma on 1 kuni 6, ida pool kuni 11 kraadi. Päeval tõuseb õhutemperatuur -1 kuni +4 kraadini.

Reedel muutub vesine sadu jälle valgemaks, kuid õhutemperatuur püsib ööpäev läbi plusspoolel.

Laupäeva öö ja ennelõuna on sajuta ja miinuskraadides, pärastlõunal saabub lõuna poolt uus sajuala, võimalik, et ka soojem õhk.