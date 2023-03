Oluline teisipäeval, 28. märtsil kell 10.26:

Sõrskõi: Venemaa on Bahmuti peale suunanud enda parimad üksused

Ukraina maavägede ülema kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi sõnul on Vene väejuhatus saatnud Bahmuti rünnakutele enda parimad üksused. Sõrskõi rõhutas, et Ukraina eesmärgiks jääb võimalikult suure osa vastase isikkoosseisust hävitada, et hiljem minna pealetungile.

Kindralpolkovnik Sõrskõi rõhutas, et tema ja ohvitserid lepivad ühiselt oma kaitseplaanid kokku mitte kaardil, vaid otse lahinguväljal. Sõrskõi on korduvalt ise Bahmutis rindeüksuseid külastanud.

Bulgaaria müüb jätkuvalt Ukrainale suures koguses suurtükimoona

Bulgaaria laskemoona tootjad müüvad tõenäoliselt läbi vahendajate suures koguses suurtükimoona Ukrainale, teatas Euractiv. See võib endise Bulgaaria kaitseministri Boiko Noevi sõnul märkimisväärselt Ukrainas toimuva sõja kulgu muuta.

Bulgaaria kaitseministeerium saadab 175 miljoni euro väärtuses aegunud laskemoona Bulgaaria VMZ kaitsetööstuse ettevõttele ning saab tehaselt vastu uue moona. Moonavahetuse eesmärgiks on endise kaitseministri sõnul Bulgaaria moonavarude saatmine Ukraina relvajõudude käsutusse. Boiko Noevi hinnangul on tegu Bulgaaria relvajõudude suurima moderniseerimisega moodsal ajal.

Kuna Bulgaaria armee ladudes on Nõukogude kaliibriga laskemoon tankidele, haubitsatele, tanktõrje relvadele, mitmikraketiheitjatele ja AK-47 automaatidele, siis saavad Ukraina relvajõud saadetava laskemoona koheselt kasutusse võtta.

Euractiv on ka varem teatanud, et Bulgaaria on miljardite eurode väärtuses saatnud Ukrainale relvastust, seda hoolimata Sofia eitustest. Bulgaaria ei osale ka koos Iirimaa, Läti ja Sloveeniaga Euroopa Liidu suurtükimoona ühishankes.

Ukraina peastaap: õhutõrje hävitas 14 Shahed drooni 15-st

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tulistas Ukraina õhutõrje alla 14 Iraani päritolu Shahed 131/136 drooni. Kokku tulistasid Vene väed Ukraina suunas 15 sellist drooni. Peastaap hoiatas, et Vene raketi- ja õhurünnakute oht püsiv jätkuvalt kogu Ukraina territooriumi ulatuses kõrge.

Peastaabi sõnul tõrjusid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul 62 Vene rünnakut. Kokku tulistasid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul alla viis Vene luuredrooni.

Ukraina õhuväe teatas varem, et Venemaa ründas Ukraina põhja- ja kaguosa öösel Shahed-136 ja Shahed-131 droonidega. Muuhulgas oli droonide sihtmärgiks Ukraina pealinn Kiiev, mida tabada püüdnud droonid tulistati esialgsetel andmetel kõik alla. Siiski tekitasid ühe alla tulistatud drooni jäänused Svjatošinski rajooni ehitusmaterjalide poes põlengu.

Dnipropetrovski oblastis Dnipro linnas tekitas droonirünnak samas suure põlengu ühe eraettevõtte territooriumil, teatas oblasti kuberner Serhi Lõsak.

Lisaks sellele kasutasid Vene väed Ukraina vastu üht Granat-4 luuredrooni ning KAB juhitavaid lennukipomme.

Tuletõrjujad kustutamas Vene droonirünnaku tõttu tekkinud põlengut Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/SHESTAK/AFP

Saksamaa tahab suurendada sõjalist abi Ukrainale 15 miljardi euroni aastas

Saksa föderaalvalitsus tahab Ukrainale antava relvaabi mahtu lähiaastatel märgatavalt suurendada, selgus Saksa rahandusministri esindaja saadetud kirjas Bundestagi rahanduskomisjoni liikmetele, millega Der Spiegel tutvus. Kirjas prognoositakse, et Saksamaa sõjalise abi maht Ukrainale võib lähiaastatel küündida kuni 15 miljardi euroni. Lähemalt ERR-i uudistes.

ISW: Vene väed tõid Avdijivkasse toetuseks Wagneri kogenud sõdurid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tõid Vene väed Avdijivka pealetungile toetuseks Wagneri kogenud võitlejaid, et seniseid edusamme toestada. ISW analüütikud juhtisid lisaks tähelepanu, et kuulujutud Vene inforuumis Vene Ida sõjaväeringkonna juhi, kolonel Rustam Muradovi tagasiastumisest, tekitasid eelkõige vaoshoitud ning küünilise reaktsiooni.

ISW mõtte tõi esile, et lisaks Muradovile spekuleeritakse ka Lääne sõjaväeringkonna juhi kindralpolkovnik Jevhen Nikiforovi tagasiastumise osas. Lääneringkonna üksused paiknevad Ida-Ukrainas Kupjansk-Svatove-Kreminna kaitseliinil. Mõttekoda rõhutas oma rindeülevaates, et kuigi Vene väejuhtide ametist vabastamist ei saa kinnitada on selliste arutelude toimumine kõnekas, kuna need seoduvad ka rindelõikudega, kus Vene vägede senine edu on olnud piiratud või kus Vene väed on kandnud suuri kaotusi.

ISW analüütikud rõhutasid, et Vene võimud ja osad sõjablogijad on keskendunud üksikute väejuhtide süüdistamisele, selmet otsida ja lahendada süsteemseid probleeme Vene väejuhatuse juhtimises, relvajõudude struktuuris ning üksuste rindele saatmise mustrites.

Mõttekoja hinnangul on Vene väed edenenud vähesel määral Svatove rindelõigul ning jätkavad rünnakuid Kupjansk-Svatove-Kreminna liinil. Samuti jätkuvad pealetungikatsed Bahmuti vastu ning Donetski lähedal asuva Avdijivka pommitamine.

Briti luure: Vene väed on suurte kaotuste kiuste jätkanud Avdijivka pealetunge

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt on Vene väed jätkuvalt prioritiseerinud Avdijivka ümberpiiramise katseid. Vene väed on brittide sõnul taktikaliselt vähe edasi edenenud ning kaotanud seejuures palju soomustehnikat.

Vene 10. tankirügement on tõenäoliselt kaotanud suure osa enda tankidest olles püüdnud tungida Avdijivka peale lõuna poolt. 10. tankirügement on osa Vene 3. armeekorpusest, mis moodustati eelmisel aastal. Mitmete avalikult kättesaadavate allikate kohaselt on 3. armeekorpuse puhul näha eriti palju probleeme distsipliini ja moraaliga.

Kuigi 10. tankirügemendi üksused käisid Valgevenes väljaõppel, siis on nende lahingvõimekus osutunud väheseks. Üksuse kaotused on tõenäoliselt tingitud ebaõnnestunud otserünnakutest, mida ilmestasid ka varasemad katsed vallutada Vuhledari.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 570 sõdurit ja 15 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 171730 (võrdlus eelmise päevaga + 570);

- tankid 3602 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6966 (+13);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 291 (+0);

- suurtükisüsteemid 2653 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 525 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 277 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2235 (+19);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5502 (+9);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 287 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.