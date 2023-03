Venemaa ründas öösel droonidega Kiievit ja Ukraina lõunaosa

Oluline teisipäeval, 28. märtsil kell 6.03:

- Ukraina tulistas öösel alla 12 Iraani päritolu Shahed drooni;

- Saksamaa tahab suurendada sõjalist abi Ukrainale 15 miljardi euroni aastas.

Ukraina tulistas öösel alla 12 Iraani päritolu Shahed drooni

Ukraina õhuväe teatel ründas Venemaa Ukraina põhja- ja kaguosa öösel Shahed-136 ja Shahed-131 droonidega, millest Ukraina õhutõrje tulistas 12 tükki alla. Muuhulgas oli droonide sihtmärgiks Ukraina pealinn Kiiev, mida tabada püüdnud droonid tulistati esialgsetel andmetel kõik alla. Siiski tekitasid ühe alla tulistatud drooni jäänused Svjatošinski rajooni ehitusmaterjalide poes põlengu.

Lisaks sellele kasutasid Vene väed Ukraina vastu üht Granat-4 luuredrooni ning KAB juhitavaid lennukipomme.

Saksamaa tahab suurendada sõjalist abi Ukrainale 15 miljardi euroni aastas

Saksa föderaalvalitsus tahab Ukrainale antava relvaabi mahtu lähiaastatel märgatavalt suurendada, selgus Saksa rahandusministri esindaja saadetud kirjas Bundestagi rahanduskomisjoni liikmetele, teatas kirjaga tutvuda saanud Der Spiegel. Kirjas prognoositakse, et sõjalise abi maht võib lähiaastatel küündida kuni 15 miljardi euroni aastas.

ISW: Vene väed tõid Avdijivkasse toetuseks Wagneri kogenud sõdurid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tõid Vene väed Avdijivka pealetungile toetuseks Wagneri kogenud võitlejaid, et seniseid edusamme toestada. ISW analüütikud juhtisid lisaks tähelepanu, et kuulujutud Vene inforuumis Vene Ida sõjaväeringkonna juhi, kolonel Rustam Muradovi tagasiastumisest, tekitasid eelkõige vaoshoitud ning küünilise reaktsiooni.

ISW mõtte tõi esile, et lisaks Muradovile spekuleeritakse ka Lääne sõjaväeringkonna juhi kindralpolkovnik Jevhen Nikiforovi tagasiastumise osas. Lääneringkonna üksused paiknevad Ida-Ukrainas Kupjansk-Svatove-Kreminna kaitseliinil. Mõttekoda rõhutas oma rindeülevaates, et kuigi Vene väejuhtide ametist vabastamist ei saa kinnitada on selliste arutelude toimumine kõnekas, kuna need seoduvad ka rindelõikudega, kus Vene vägede senine edu on olnud piiratud või kus Vene väed on kandnud suuri kaotusi.

ISW analüütikud rõhutasid, et Vene võimud ja osad sõjablogijad on keskendunud üksikute väejuhtide süüdistamisele, selmet otsida ja lahendada süsteemseid probleeme Vene väejuhatuse juhtimises, relvajõudude struktuuris ning üksuste rindele saatmise mustrites.

Mõttekoja hinnangul on Vene väed edenenud vähesel määral Svatove rindelõigul ning jätkavad rünnakuid Kupjansk-Svatove-Kreminna liinil. Samuti jätkuvad pealetungikatsed Bahmuti vastu ning Donetski lähedal asuva Avdijivka pommitamine.