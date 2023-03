Tartu ja Helsingi vaheline lennuliiklus ei taastu enne sügist

Idee järgi määratletakse Tartust lendamine üldhuviteenusena ja kehtestatakse lennuliini avaliku teenindamise kohustus ehk tingimused, millal ja kui tihti Tartust valitud sihtpunkti lendamine peab toimuma, määrab linn. Samas võivad avaliku teenindamise kohustusega kaasneda vastuolud ja neid praegu lahendataksegi. See on ka üks põhjustest, miks on lennuühenduse taasavamine lükkunud algsest planeeritust hilisemaks.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et praeguse prognoosi järgi saab Tartust Helsingisse lennata taas oktoobrikuus.

"Me oleme suhelnud MKM-iga ja jõudnud ühisele arusaamale, et me peaksime selle protsessiga edasi minema ikkagi ühistranspordi seaduse alusel, kuigi Euroopa Nõukogu ja parlamendi määrus, mis lennutranspordis avaliku teenindamise kohustuse kehtestamist reguleerib, oleks tegelikult otsekohaldatav ka Eestis. Ja see annab võimaluse ka kohalikele omavalitsustele selle avaliku teenindamise kohustuse kehtestamiseks," rääkis Mölder.

Siiski on Mölderi sõnul igasuguste vaidluste ära hoidmiseks mõistlik toimetada ikkagi ühistranspordiseaduse alusel.

"Ühistranspordiseadus nimelt võimaldab seda avaliku teenindamise kohustust siis halduslepingu kaudu toimetada Tartumaa ühistranspordikeskuse abil. Ja ka möödunud kolmapäeval ma käisin Tartumaa ühistranspordikeskuse üldkoosolekul, ka ühistranspordikeskuse liikmed toetasid seda plaani, nii et me läheme jõudsalt selle mõttega edasi."

Lihtsamalt öeldes võimaldab seadus toiminguid, mis algselt olid mõeldud ainult Tartu linna nimel ja toel, teha koostöös ühistranspordikeskusega. Praegu valmistatakse ette halduslepingu muudatust. Paralleelselt koostatakse ka hankedokumenti. Avaliku teenindamise kohustuse kehtestamisega kaasneb seegi, et kokkulepitud tingimustel peab linn ettevõttele maksma hüvitist, kui liini teenindamine vedaja jaoks rahaliselt ära ei tasu.

"Tegelikult kogu selle hanke korraldamise mõte ongi, et see lennuühendus ei toimiks n-ö kommertsalustel, vaid see saaks toimuda n-ö avalike vahendite toel. Ehk siis jah, me korraldamegi seda hanget eeldusel, et hakatakse osaliselt finantseerima Tartu linna eelarvest," ütles Mölder.

Varasematel aastatel on linn Tartu ja Helsingi vahel lennanud Finnairi toetanud ca 300 000 euroga aastas. Praegu hindab Mölder omavalitsuse võimekust hanke võitjale rahalise toetuse pakkumiseks kaks kuni kolm korda suuremaks.