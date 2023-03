Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mart Võrklaev koalitsioonikõnelustest

ETV saates "Esimene stuudio" on täna külas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev, et rääkida, kuidas kulgevad koalitsioonikõnelused.

Koalitsioonikõnelused on jõudnud raskete teemadeni ja nüüd tuleb toredad ideed rahaliste võimalustega kokku viia. Kas Reformierakond tõmbab läbirääkimistel kõige pikema kõrre? Mis lugu selle rahaga ikkagi on? Kas sisuliselt on uus koalitsioon juba sündinud? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.