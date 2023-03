Kremliga seotud ärimehed kritiseerisid lekkinud kõnes Putinit

Tuntud Vene muusikaprodutsendi Jossif Prigožini ja endise Vene poliitiku ning praeguse Aserbaidžaani ärimehe Farhad Ahmedovi lekkinud pooletunnine telefonikõne levis eelmine nädal Ukraina meedias. Telefonikõne käigus kritiseerisid kaks meest tugevalt sõda Ukrainas ning Vene juhtkonda. Ahmedov on varem olnud Venemaal riigiduuma saadik ning on Kremli-seoste tõttu lääneriikide sanktsioonide all. Jossif Prigožinit peetakse samas Kremli pikaaegseks toetajaks.

"Pole kahtlustki, et nad on riigi ära rikkunud," ütles salvestuses mees, kes kõlab Prigožini moodi. Jossif Prigožin ei ole Jevgeni Prigožini sugulane. Sama mees kritiseeris ka Putini siseringi, kes tema sõnul on värdjad, kes käituvad nagu nad oleks jumalad. Ahmedov samas nimetas Putinit saatanaks, kes on täiesti tühi koht, vahendas The Guardian.

Heliklipi tõepära ei ole võimalik tõendada ning Jossif Prigožin nimetas laialt levinud heliklippi provokatsiooniks, mis peaks Vene eliiti lõhestama. Prigožin tunnistas hiljem, et klipis olid mõned päris sõnavahetused Ahmedoviga.

Jossif Prigožin tunnistas, et heliklipis kuuldu hääl kõlab nagu tema enda hääl, kuid pole selge kuidas klipp on kokku monteeritud. Farhad Ahmedov pole heliklipi sisu veel kommenteerinud.

Lekkinud telefonikõne kajastasid ka Ukrainska Pravda ning Vene opositsiooniline väljaanne Meduza. Sõltumatu Vene uudisteportaali Važnõe Istori (olulised lood) allikate sõnul on telefonikõne ehtne ning Vene julgeolekuteenistus FSB käskis töötajatel ses osas tegutseda. Telefonikõne täistranskriptsiooni avaldas Vene sõltumatu portaal Mediazona.