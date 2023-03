Läti televisioon teatas, et soe talv takistas Läti-Valgevene piirile rajatava tara ehitamist.

Töögraafik näeb ette, et aprilliks peab olema valmis 52-kilomeetrine lõik. Seda eesmärki pole täidetud, ehitajad süüdistavad sooja ilma, vahendas LSM.

"Kahjuks sel aastal pakast ei tulnud ja maapind polnud piisavalt külmunud. Üks asi oli see, et tehnika vajus, aga see ilm võis kahjustada ka inimeste tervist. Külmas vees töötamine võib põhjustada alajahtumist," ütles ehitusfirma Citrus Solutions juht Julija Zandersone.

Ehitusfirma lükkas soistesse kohtadesse tara ehitamise edasi. Ehitustööd hakkavad seal suvel. Töögraafik näeb ette, et projekti esimene faas saab läbi selle aasta sügisel. Rajatava tara äärde ehitatakse tee, mida mööda saavad liikuda piirivalvurid.

Plaanitava piiritara kogupikkus saab olema umbes 173 kilomeetrit. Tara peaks täielikult valmis saama 2024. aasta kevadeks.