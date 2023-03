Disney saatis laiali metaversumi üksuse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA meediafirma Disney jätkab kulutuste kärpimist ja firma saatis laiali oma metaversumi üksuse.

Hiljuti sai Disney juhiks taas Robert Iger, kes plaanib firmas teha suuri muudatusi. Eelmise aasta novembris vallandas Disney juhtkond Igeri eelkäija Bob Chapeki.

Disney teatas, et plaanib ettevõtte ümberkorraldamise raames koondada 7000 töötajat. Disney metaversumi üksuses töötas umbes 50 inimest. Asjaga kursis inimeste sõnul kaotasid kõik 50 inimest oma töökoha, vahendas The Wall Street Journal.

Metaversumi eesmärk on luua virtuaalne keskkond, kus tegutsevad inimeste fotorealistlikud avatarid. Investorid avaldavad aga firmale survet, et Disney kärbiks kulutusi. Investorid tahavad, et Disney voogedastusäri hakkaks tootma kasumit.

Metaversumi populaarsuse aeglane kasv valmistab meelehärmi ka suurtele tehnoloogiafirmadele. Metaversumi arendamisele on pühendunud Facebooki emafirma Meta. Sotsiaalmeediahiiglane on metaversumiga seotud projektidesse investeerinud mitu miljardit dollarit.