Uuring: Soome kolme juhtiva erakonna toetus võrdsustus

Koonderakonna toetus on praegu 19,8 protsenti. Kohe Koonderakonna taga on peaminister Sanna Marini kodupartei (SDP) ja Põlissoomlased. SDP toetus on 19,2 protsenti ja Põlissoomlaste toetus on 19,2 protsenti.

Koonderakonna toetus on viimaste kuude jooksul langenud 4,4 protsenti. Koonderakonna praegune edumaa vastab umbes 20 000 häälele, vahendas Helsingin Sanomat.

Neljandal kohal on Soome Keskerakond, partei suurendas toetust 0,7 protsendi võrra. Keskerakonna toetus on 11,4 protsenti. Roheliste toetus 8,4 protsenti, vasakliidu toetus on 8,3 protsenti.

Soomes algas eelmise nädala kolmapäeval eelhääletamise periood, mis saab läbi teisipäeval. Ametlik valimispäev on 2. aprill pühapäeval. Eelmistel parlamendivalimistel 2019. aastal tegi üle poole valijatest ehk 1,5 miljonit inimest oma otsuse eelhääletusel.