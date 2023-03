Valmiv patsiendiportaal sisaldab varasemast rohkem võimalusi

Kas puugivaktsiini uut süsti tuleb minna tegema sel kevadel või aasta pärast, kuidas ma vereanalüüsist aru saan, kas see on korras või mitte? Kui praegu tuleb endal vastused välja nuputada või loota arstivisiidile, siis edaspidi peaks vastused neile küsimustele andma uuenenud patsiendiportaal.

"Aprillikuust alates saab Digiloo kaudu minna uude portaali vaatama retseptide andmeid, haigekassa raviarvete maksumuse infot, vaktsineerimise andmeid ning digisaatekirju ja siis arsti vastuvõtule aja broneerimist," selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) teenuste juht Pille Kink.

Kui esialgu on käigus Digilugu ja Terviseportaal kõrvuti, siis sügisel saab Digiloost ajalugu. Kingi sõnul on uues portaalis andmed selgemalt ja loogilisemalt leitavad.

"Me proovime kõik teha selleks, et kaoksid ära keerulised arstiterminid ja räägitakse inimesega eesti keeles," ütles ta.

Kingi sõnul muutub Terviseportaali kontseptsioon – kui varem oli see pelgalt andmete vaatamise koht, siis edaspidi hakkab see inimesi teavitama ning andma soovitusi.

"Reklaami sinna ei tule, ka mitte seda, et sööge vähem suhkrut ja rohkem puuvilju, vaid pigem on need ikka terviseandmete ja tervise hoidmisega seotud teavitused. Kas või tõesti see, et sul on lähenemas arstivisiit või sa peaksid sõeluuringutele minema," rääkis Kink.

Praegu kasutatav Digilugu on pärit aastast 2008 ning viimane uuendus tehti seal kümme aastat tagasi. Uus terviseportaal tahetakse teha võimalikult kasutajasõbralikuks.

"Aprillis saab proovida teenust kasutada ja anda meile tagasisidet, kas midagi häirib, kas midagi võiks olla parem, mugavam, võib-olla ka ilusam. Siis me saame jooksvalt muuta ja parandada ennast ja sügisest avaneb terviseportaal, kus on kõik teenused," rääkis haigekassa Terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski.

Kui Digilugu on tehtud arvutikasutajaid silmas pidades, siis Terviseportaalil hakkab olema ka mobiiliversioon.

Edaspidi peaks Terviseportaali lisanduma võimalus terviseandmete, näiteks vererõhu- või veresuhkrunäitajate sisestamiseks, et arst saaks visiiti paremini ette valmistada.

Uus portaal läheb maksma 1,1 miljonit eurot.