Kaasik: Eesti inimeste ostuvõime on paranemas

Eesti Panga teisipäeval avaldatud majandusprognoosi järgi ootab sellel aastal ees 0,6-protsendiline langus, hinnatõus peaks aasta lõpuks vähenema nelja protsendi juurde.

"Kui vaatame üldist inflatsiooni ja hinnataseme tõusu, tihti võrdleme seda eelmise aasta sama ajaga. Möödunud aasta esimesel poolel toimus väga kiire hinnakasv, mis jätkuvalt meie aastast hinnakasvu tempot kiirena hoiab. Kui vaatame, kui palju on hinnad kasvanud augustist, siis see jääb alla 1,5 protsendi. See on tegelikult täitsa mõõdukas kasv, mida oleme tavapäraselt näinud," ütles Kaasik "Aktuaalses kaameras".

Veebruaris oli hinnakasv kuuvõrdluses 0,6 protsenti, Kaasiku sõnul on ka see liiga kiire Eesti majanduse jaoks. "Aga ma arvan, et siin on pigem ühekordsed tegurid. Energiahinnad on viimasel ajal alla tulnud, toiduainete hinnad on samas kerkinud ja ka teenuste hinnad, kodumaised hinnasurved on veel püsivad," ütles ta.

Maailmaturul on hakanud ka toidu hinnad hakanud langema ning Kaasiku hinnangul tõenäoliselt ka Eesti turul toiduained enam ei kalline. Samuti võib teenuste hinnasurvet vähendada see, et inimestel pole kulutamiseks enam palju vaba raha.

Euroopa Keskpank jätkab sel aastal intressimäärade tõstmist ning turu ootus on, et euribor veel mõnevõrra tõuseb, ütles Kaasik.

"Keskpanga eesmärk on inflatsiooniga võidelda, mis on siiani väga kõrge nii Eestis kui euroalal. Kui võrdleme, kui palju laenuvõtjad peavad rohkem intressi maksma versus palju inflatsioon halba teeb, siis kahtlemata on olulisem kõrgest inflatsioonist lahti saada. Paraku intressimäärade tõus on see, millega inflatsiooni vastu võitleme," ütles Kaasik.

Möödunud kümnendi negatiivsed intressid oli erakorraline aeg, sõnas Kaasik. "Pigem kahe-kolmeprotsendiline euribor on see, mida me Euroopas lähiaastatel näeme," ütles ta.

Samal ajal on Eestis langenud ka tarbimine, kuid Kaasiku sõnul on kõige olulisem näitaja see, kas inimestel on tööd. "Kui vaatame tööhõivet, siis see on rekordilisel tasemel praegu. Tööpuudus on väga väike ja paljud, kes on soovinud tööd leida on ka leidnud töö. See on põhiline, mis näitab, kuidas Eesti inimestel läheb," rääkis ta.

Ka inimeste ostuvõime on taastumas. "Tõsi ta on, et kõrge inflatsioon on ostuvõimet sissetulekutelt ära võtnud, aga see on hakanud vaikselt paranema sügisest alates. Prognoosid viitavad, et tegelikult kahekohaline palgakasv jääb kestma, samal ajal kui inflatsioon peaks aasta lõpuks nelja protsendini jõudma," ütles ta.