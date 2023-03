Ilm püsib pilvine

Kolmapäeva öö on üle Eesti üsna pilvine, kuid ida pool on pilvisus tihedam. Mõnel pool sajab lund ja võib olla pinnatuisku, kuid hommikuks sajuvõimalus väheneb. Paiguti võib olla ka udu. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, kuid kohati võib ulatuda temperatuur ka -8 kraadini.

Hommikul tiheneb Ida-Eestis pilvisus veelgi, mujal on pilvkate hõredam ning sadu oodata ei ole. Tuul puhub loodest 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on üle Eesti kerges miinuses.

Päev möödub kõikjal pilves selgimistega ning olulise sajuta. Õhtul jõuab saartele aga lumesadu. Tuul puhub loodest- ja läänest 4 kuni 9, punaguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril aga muutliku suunaga ning saartel pöördub idakaarde ja rahuneb pisut. Õhutemperatuur jääb põhjapoolsetes maakondades kergesse miinusesse, Kesk- ja Lõuna-Eestis on 0 või +1 kraad.

Nädalalõpp samuti oodatud sooja veel ei too. Neljapäeval on lume- ja lörtsisadu eelkõige Lõuna-Eestis, reedel sajab vihma, lörtsi ning lund üle Eesti, kuid saartelt alates lakkab. Laupäev ja pühapäev peaksid mööduma suurema sajuta. Õhutemperatuur oluliselt ei muutu – öisel ajal langeb termomeetrinäit miinuspoolele ning päeval tõuseb maksimaalselt +4 kuni +7 kraadini.