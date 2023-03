- Ukraina: olukord Bahmutis on kontrolli all;

Ukraina peastaap teatas teisipäeva hilisõhtul, et olukord Bahmutis on kontrolli all ning maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi juhib linna kaitsmist.

Oluline kolmapäeval, 29. märtsil kell 5.55:

- Kiiev saadab rindele Ukrainas toodetud droone;

- Prantsusmaa kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks;

- Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist.

Ukraina peastaap teatas teisipäeva hilisõhtul, et olukord Bahmutis on kontrolli all ning maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi juhib linna kaitsmist.

Ukraina teatas, et kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi on pidevalt rindel. Sõrskõi teatas hiljuti, et tema ja ohvitserid lepivad ühiselt oma kaitseplaanid kokku mitte kaardil, vaid otse lahinguväljal.

Bahmutis tegutsev 46. brigaad teatas, et Ivanivske küla ümbruses käivad ägedad lahingud. "Küla kaotamine tooks kaasa selle, et vaenlane võtaks kontrolli Tšassiv Jari suunduva tee üle," teatas 46. brigaad.

Ukraina armee major Maksõm Žorin ütles teisipäeva õhtul, et Vene väed pommitasid Bahmutit terve päeva. "Meie sõdurid võitlevad iga maja eest, okupante on väga raske tagasi hoida. Peame vastu, keegi ei lase venelastel linna ümber piirata," teatas Žorin.

Kiiev saadab rindele Ukrainas toodetud droone

Ukraina teatas, et kolm üksust on valmis lahingutes kasutusele võtma Ukrainas toodetud droone.

"Droonid täidavad luure- ja ründemissioone. Kasutame neid suurtükiväe juhtimiseks, linnalahingutes ja elude päästmiseks," ütles Ukraina teadusminister Mõhhailo Fedorov.

Fedorov ütles, et droonid ostsid Ukraina armeele eraannetajad.

Prantsusmaa kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Prantsuse parlament võttis teisipäeval vastu resolutsiooni, millega kuulutati Ukraina 1930. aastate näljahäda (holodomor) genotsiidiks. Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu riiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.

Venemaa jätkab Sumõ oblasti pommitamist

Vene väed pommitasid teisipäeval Sumõ oblastis asuvat nelja asulat, teatas Sumõ sõjaväeadministratsioon.

Teisipäeval külastas Sumõ piirkonda ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Prigožin kasutab Vene meediat, et näidata end tulevase presidendikandidaadina

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul kasutab Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin oma mõjuvõimu Vene meedias, et näidata end nii tulevase presidendikandidaadina. Hiljuti Prigožini avaldatud intervjuu oli visuaalselt sarnane Vladimir Putini poolt antud intervjuudele. Varem nägid Prigožini videod välja teistsugused.

ISW teatas, et kindral Sergei Kuzmenko võis saada Rustam Muradovi asemel Vene Ida sõjaväeringkonna juhiks.