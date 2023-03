Haapsalus algab linna viimaste aastakümnete mahukaim elamuehitus

Scandium Kinnisvara ehitab Marienholmi elukvartali piirkonda, kus 2005. aastal oli üleujutus, kuid Haapsalu linnavalitsus selles liiga suurt probleemi ei näe.

Elamud rajatakse alale, kus seisid aastaid tühjalt 2000ndate alguses tegevuse lõpetanud kalatööstuse hooned, mis lammutati mullu. Elukvartali esimese etapi käigus peaks sellel suvel algama viie kortermaja ehitus, mille käigus rajatakse 50 korterit suuruses 25-100 ruutmeetrit.

Need majad paikneksid merest 20-30 meetri kaugusel. 2005. aasta jaanuaritormi ajal oli seal piirkonnas üleujutus. Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste selgitab, mida võetakse võimaliku üleujutusohu vastu ette.

"Täna oleme ette näinud, et need hooned, mida me rajame, rajatakse sellisel kujul, et esimene korrus ümbritsetakse muldvallidega, kus saab olema parkimine. Esimene elukorrus on siis tegelikult tehniliselt teine korrus. See tagab seal selle, et meil on merepinnast ligikaudu kuus meetrit esimese elukorruse põrandani," rääkis Lüiste.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul pole üleujutusohuga alale ehitamine suur probleem, kui arendaja maju rajades sellega arvestab. Rahvasuus Krimmi holmina tuntud piirkonna taasärkamine on Suklese kinnitusel linnale oluline.

"Krimmi holm oli meil aastaid ja aastakümneid isegi kasutusest väljas ja sinna ei pääsenud inimesed isegi ligi. Täna on arendaja juba seal vanad majad maha lõhkunud ja saab käia seal jalutamas ja seda ilusat poolsaart nautimas."

Küsimusele, milline võib olla nii mahuka arenduse mõju Haapsalu kinnisvaraturule, vastas Haapsalus tegutseva Karja Kinnisvara maakleri Annely Sermat: "Kindlasti on see väga suur maht, sest Haapsallu ei ole lisandunud aastakümneid midagi niivõrd suuremahulist, aga nõudlus on jätkuvalt korterite järgi ja ma arvan, et see leevendab kindlasti defitsiiti korterite järgi. Sõltub muidugi kõik, et mis on hind. Ma arvan, et seal saab olema see ostjaskond väljaspool Haapsalut."

Lüiste sõnul on korterite hinnad veel praegu teadmata, kuid eelbroneeringuid ostuõigusele on tehtud umbes 60 protsendile korteritest. Lüiste ütles, et nende hulgas on nii Haapsaluga seotud inimesi kui ka mujalt huvi tundnuid. Scandium Kinnisvara plaanib Marienholmi kvartali esimesed kortermajad valmis saada tuleva aasta sügisel.