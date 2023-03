Halupuude hind püsib kõrgel

Metsandusekspert Heiki Hepner kirjutas puiduturu ülevaates, et turu hinnataseme tipp on seljataha jäänud ja peaaegu kõikide sortimentide hinnad on suuremal või vähemal määral langenud.

Nii näiteks kahanes 2022. aasta viimases kvartalis võrreldes eelnenud perioodiga viie kuni seitsme protsendi võrra männi-, haava- ja lepapalgi hind. Samas kasepakul ja -palgil kasvas hind ka neljandas kvartalis kolme-nelja protsendi võrra.

Sortimentide hindade muutus avaldab mõju ka küttepuidu hinnale. Ka siin pärineb tipp möödunud aasta sügisest, kui näiteks kolmemeetrine segaküttepuit maksis 80 eurot tihumeeter. Praegu, märtsis maksab sama materjal poole vähem. Konks on aga selles, et turul oleva küttepuidu hinnalangus pole täiel määral jõudnud halupuude müügihindadesse.

"Üheks põhjuseks on siin see, et halgude tootjad on ka ostnud kallimalt talvel ümarmaterjali, millest halgusid tehakse ja iga ettevõtja soovib, et ta suudaks niimoodi oma toodangu maha müüa, et ei oleks vaja peale maksta," ütles Heiki Hepner.

Ka Kroonipuu müügijuht Kristjan Paaps ütles, et halupuu hinnakujundus algab sisseostetava tooraine hinnast, kuid aastases võrdluses on halupuude odavnemist siiski märgata.

"Tooraine on kolmandik kulust, tootmine kolmandik kulust ja kuivatamine kolmandik kulust ja sellest kolmest komponendist kokku kujuneb lõpuks kuiva halupuu hind. Nüüd on langus tulnud detsembri ja jaanuarikuu jooksul," sõnas Paaps.

2021. aasta sügisel sai lepahalge osta hinnaga 40 eurot ruumimeeter. Hepneri andmetel on ka praegu kõige odavam halupuu hall lepp, kuid hind on kaks korda kõrgem. Märjana maksab Paapsi sõnul hall lepp 68 eurot ruumimeeter, must lepp aga 73 eurot. Märja kase ruumimeetri eest tuleb aga välja käia 98 eurot. Kuivatamine lisab igale hinnale ca 30 eurot juurde.

"Tooraine hinna erinevus on see peamine vahe, et täna ikkagi valdavalt ka must ja hall lepp juba eraldatakse ning ka nendel on omakorda kütteväärtuses vahe sees, mis teebki musta lepa natuke kallimaks. Kask on paberipuu ja paberipuu meie piirkonna turuhind ja selle tooraine on lihtsalt niipalju kallim, et selle omahind ongi peaaegu kolmandiku võrra suurem," ütles Kristjan Paaps.

Mida halupuu hind edasi teeb, on keeruline öelda. Tooraine hinnamuutusi mõjutab näiteks, mis kogustes ostavad Taani ja Holland Eestist pelletit.

"Kui seal on nõudlus suur ja ei ole ka pakkumist nii palju ümarmaterjali osas, siis see kergitab hinda. Seda me nägime ka Ukraina sõja alguses, kui langesid ära Venemaa gaasivarustus ja oli väga palju ebaselgust. See kompenseeriti osaliselt suurema puidu tarbimisega ja see tähendas tegelikult küttepuidu hinnakasvu rohkem kui ta muidu oleks meil kasvanud," rääkis Heiki Hepner.

Paaps lisas, et hetkel on näha, et metsatöösturid ja metsa ülestöötajad on pannud küttepuu ja soodsama materjali langid ka mõnevõrra ootele.

"Nad on näinud seda ülikõrget hinda möödunud novembris ja tänane reaalsus ei ole neile ahvatlev. Ehk nüüd võime vabalt jõuda olukorda, kus nõudlus võib kasvada ja see sunnib ka hinnad kasvama, aga võib-olla ka vastupidi, kus küttepuidule, hakkepuidule ja pelletile nõudlus hoopis väheneb ja see paneb hinnad langema."