ERR-i venekeelne portaal Rus.err.ee teatas, et roheliste juhatus astub täies koosseisus tagasi ning erakond kutsub aprilli lõpus kokku üldkogu, kus valitakse erakonnale uued juhid, juhatus, volikogu ja muud organid.

Ettepaneku erakonna juhatusel täies koosseisus tagasi astuda tegi 8. märtsil erakonna juhatuse liige Marti Soosaar.

"Meie tulemused riigikogu valimistel olid vähemalt kaks korda kehvemad, kui olid meie reitingud või eelmise aasta tulemused. Rääkimata sellest, et nendegi suhteliselt tagasihoidlike numbrite saavutamine poleks meile kohtasid riigikogus ega seda rohelist muutust ühiskonnas taganud, mida me tegelikult soovime näha. Põhjuseid, miks me kaotasime, oli loomulikult mitmeid ja mõni neist ei sõltunud ka ainult meist. Küll aga on aus öelda, et suurimaks põhjuseks olid siiski need vajalikud asjad, mis me ise tegemata jätsime ja järgmiseks ehk need, mis me valesti tegime," märkis Soosaar erakonnakaaslastele saadetud kirjas.

Roheliste juhatusse kuuluvad praegu Johanna Maria Tõugu (kaasjuht), Marko Kaasik (kaasjuht), Liina Freivald, Kaspar Kurve, Piret Räni, Aleksander Laane, Helina Tilk, Timur Sagitov ja Marti Soosaar.

Rohelised said äsja lõppenud riigikogu valimistel üle Eesti kokku 5886 häält ehk võrdlusena näiteks 86 häält vähem, kui sai keskerakondlane Lauri Laats Mustamäel ja Nõmmel üksinda. Roheliste nimekirjas kandideeris 58 inimest.

Piltlikult öeldes tõi iga roheliste kandidaat erakonnale keskmiselt 100 häält, samas kui viimasena valimiskünnise ületanud Isamaal oli see näitaja 400.

Roheliste 1,0 protsenti toetust oli ka väiksem kui nende toetus nelja aasta eest (1,8 protsenti) ja see jättis nad ilma ka minimaalsest riigieelarvelisest toetusest 30 000 eurot aastas. Seda saavad parteid, kes valimiskünnist ei ületanud, kuid said toetust kahe ja kolme protsendi vahel. Nende valimiste järel olid sellisteks parteideks Parempoolsed ja Ühendatud Vasakpartei.

Äriregistri andmetel kuulub Erakonna Eestimaa Rohelised ridadesse 863 liiget.