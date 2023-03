Õiguskantsler: seadus ei ütle, et lasteaialaps peaks ka õhtul õue saama

"Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) järgi on lasteasutusel tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning lasteasutuse asukoha kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone," sõnas Madise. "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale on sätestatud sotsiaalministri määrusega," lisas ta.

"Lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga päevakava, lähtudes lasteasutuse õppekavast ja arvestades määruse nõudeid. Täpsemalt sätestab määrus, et laps peab iga päev olenevalt ilmast käima üks kuni kaks korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult tuntavast välisõhu temperatuurist. Aiarühmade, liitrühmade ja sõimerühmade päevakava järgi on lapsed päeval õues tund aega ning kella 16.30−18 toimuvad mängud toas ja õues," selgitas õiguskantsler.

Terviseametist ja ka Tervise Arengu Instituudist selgitati õiguskantsleri nõunikule, et pole ühtset soovitust, kui pikalt peab lasteaialaps päeva jooksul õues olema. Küll aga on antud soovitusi liikumise kohta. "Näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste järgi peaksid 3–4-aastased lapsed olema füüsiliselt aktiivsed kolm tundi päevas, millest ühe tunni peaks

pühendama mõõdukale kuni tugevale füüsilisele tegevusele. Tervise Arengu Instituudi selgituse järgi on üldiselt teada, et õues on lapsed füüsiliselt aktiivsemad kui toas," märkis õiguskantsler.

Tervise Arengu Instituudist selgitati õiguskantsleri nõunikule, et instituut on uurinud lasteaialaste õues olemist. Selgus, et talvel käiakse pärastlõunasel ajal lastega õues vaid üksikutes lasteaedades, seevastu sügisel, kevadel ja suvel käiakse lastega õues suuremas osas lasteaedadest.

Tallinna haridusametist öeldi ERR-ile, et haridusametil ei ole teada, et lasteaedades lapsed ei saaks õhtuti õue. "Kindlasti ei ole haridusamet lasteaedadele sellist nõuet ka ette kirjutanud. Haridusamet toetab igati laste tervise edendamist ja õuesõpet. Lasteasutused kasutavad ka õhtupoolset aega õuesõppeks ja mänguliseks tegutsemiseks, kui ilmastikuolud võimaldavad," ütles haridusameti pressiesindaja Pirgit Pedaja.