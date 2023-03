Suurbritannia liitub India ja Vaikse ookeani piirkonna majandusblokiga

Ühendkuningriik liitub neljapäeval India ja Vaikse ookeani piirkonna majandusblokiga (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP), teatas Politico oma allikatele tuginedes. Kaubandusblokis on praegu 11 riiki.

Suurbritannia alustas kõnelusi CPTPP-ga liitumiseks 2021. aasta juunis. Politico allikate sõnul jõudsid kaubandusbloki liikmed kolmapäevaks kokkuleppele, et britid on saavutanud kaubandusbloki nõuded ja võib CPTPP-ga liituda. Ametlik liitumine toimub veidi hiljem, kuna liitumisdokumendid tuleb valmis seada kõikide kaubandusbloki liikmete keeltes.

Allikate sõnul olid CPTPP liikmed Suurbritannia majandusblokiga liitumise osas ettevaatlikud, kuna järgmisena peavad nad menetlema Hiina avaldust CPTPP-ga liitumiseks. CPTPP-ga liitumise avalduse on esitanud ka Taiwan, mida Hiina rahvavabariik peab enda mässuliseks provintsiks.

Kaubandusblogi asutajaliikmed on Austraalia, Kanada, Jaapan, Mehhiko, Uus-Meremaa ja Singapur, Vietnam, Peruu, Malaisia, Tšiili ja Brunei. Osades riikides jõustus kaubanduslepe koheselt, kuid Tšiilis alles 2023. aasta alguses ning Bruneis pole see veel jõustunud.

Vaikse ookeani vabakaubandusleppe (Trans-Pacific Partnership - TPP) koostamises osales algselt ka USA, kes Donald Trumpi juhtimisel kaubandusleppest taandus.