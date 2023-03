Kaali kraatri serval süttis mälestuslõke Lennart Meri auks

2006. aastast alates on Meri sünniaastapäeval, 29. märtsil süüdatud tema mälestuseks lõkked Ebavere mäest kuni Kaali järveni.

Lennart Meri, kes on raamatute "Hõbevalge" ja "Hõbavalgem" autor, arvas, et suure pauguga Kaali kraatri tekitanud meteoriidi trajektoor oli just Ebaverest Kaalini.

Vahepealsed koroona-aastad katkestasid lõkete traditsiooni, aga tänavu süüdati Kaali kraatri serval jälle mälestuslõke Lennart Meri auks, kellel on 94. sünniaastapäev.