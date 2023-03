Neljapäev toob mõnele poole veidi lund juurde

Neljapäeva öösel lääne poolt alates pilvkate tiheneb. Saartelt liigub lumesadu mandrile. Tuul on mandril nõrk, saartel ja läänerannikul puhub idakaarest 5 kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul 0 kraadi ümber.

Hommikul sajab Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis lund. Põhja pool on ka selgimisi ja ilm on olulise sajuta. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9, Saaremaa rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi.

Päeval saartel ja Põhja-Eestis suuremat sadu ei tule. Lõuna-Eestis sajab ennelõunal veel lund, sekka lörtsi. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Reedeks jõuab uus madalrõhkkond, mis toob lund ja lörtsi, Lõuna-Eestisse vihma.

Laupäeva jooksul muutub sadu lumisemaks ja päeva peale eemaldub. Põhjakaare tuul tugevneb ja ilm on kõle.

Pühapäev on sajuta, aga on tugeva põhjakaare tuule tõttu ikka kõle. Miinustes öödest tõuseb temperatuur päevaks veidi üle 0 kraadi.