Nõmme vee-eksperiment möödus Tallinna Vee hinnangul ootuspäraselt

Tallinna Vesi korraldas Nõmmel kriisiõppuse, et testida, kas neil on võimekust tagada veega varustamine ka ulatusliku elektrikatkestuse korral. Selleks asendati põhjavesi kolmandikus Nõmmest kümneks tunniks Ülemiste järve veega. Kuigi nõmmekate seas oli pahameelt ja protesti asendusvee suhtes, õnnestus katse ootuspäraselt.

Katsetuse põhjavesi üheks päevaks Ülemiste järve pinnavee vastu vahetada tingis vajadus olla valmis ulatuslikuks elektrikatkestuseks, sest risk nende sagenemiseks on hinnatud varasemast oluliselt kõrgemaks.

"Nõmme on eriline piirkond Tallinnas, mis on puhtalt põhjavee toitel ehk seal on erinevaid puurkaevupumplaid, mis veevarustust tagavad ja kui sealt peaks elekter ära kaduma, siis ainuke võimalus sinna veevarustust tagada oleks läbi Ülemiste veepuhastusjaama, kus on olemas reservgeneraator, mis hoiab seda jaama töös ka ulatusliku elektrikatkestuse käigus," lausus Tallinna Vee tootmisjuht Ivar Ruubel.

Nõmmekate sotsiaalmeediagrupp täitus aga enne teisipäevast hädaolukorra veekatsetust justkui viimsepäevaeelse paanikaga. Tehti üleskutseid varuda panged head põhjavett täis ning hoida kraan kolmapäevani suletud, et Ülemiste pinnavesi, mida ülejäänud Tallinn joogiks tarvitab, torustikku ei satuks. Üleskutset saatis hirm, et erinev bakterioloogiline koostis võib torudesse pikaks ajaks elama jääda.

"Üldse vett ei võtnud. Ma arvasin, see ei ole nii puhas vesi," ütles Aino.

"See oli kohutav! Esiteks see (vesi) haises nii kohutavalt, et oli täitsa libe. Ja loomulikult ma olin juba enne võtnud oma vee ära, ma ei saanud isegi hambaid pesta selle veega! See on kohutav, mis tehti Nõmme veega," leidis Heili.

"Ei, mul oli puhas ja väga selge kõik, nii et väga kena on praegu. Ei ole häda midagi," ütles Maie.

Nii Tallinna Vesi kui ka linnavalitsus kinnitasid, et neile ühtki kaebust esitatud ei ole, hirmudel alust ei olnud ning katsetus õnnestus tegelikult ootuspäraselt.

"Me prognoosisime, et me näeme joogivees ajutist hägususe tõusu, mida me ka nägime. See on tingitud sellest, et vee suund torustikes muutus. Aga pärast katse edenemist me nägime, et hägusus jälle langes, mis oli samuti ootuspärane," ütles Ruubel.

Ajutine hägusus oli tingitud settest, mille vee teistpidi jooksma panek torude seintest valla päästis. Seega said nõmmekate torud katse käigus kõrvalsaadusena hoopis puhastatud.

Kolmapäeva õhtuks laekunud laboritulemused kinnitasid, et kõik Nõmme torudesse lastud Ülemiste veest võetud proovid oli mikrobioloogiliselt puhtad. Korduskatseid võetakse igaks juhuks veel paari nädala vältel.

"See, et mõned inimesed kuidagi kartsid seda katsetust, ei tähenda seda, et kõik inimesed niimoodi mõtlesid. 90 protsenti tallinlastest joob vett, mis tuleb Ülemiste järvest, mis on puhastatud ja vastab kõikidele standarditele ja ei ole siiamaani erilisi probleeme kellelegi tekitanud. Lõppkokkuvõttes meie eesmärk, ja mitte ainult eesmärk, vaid ka seaduslik kohustus on see, et Nõmme elanikel oleks vesi ka siis, kui seal ei ole elektrit," rääkis Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.