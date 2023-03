Tšaplõgin Ratase ajal Keskerakonna liikmeks astuda ei kavatse

Tallinna Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe ringkonnas 1809 häält kogunud Tšaplõgin ütles ETV+ saates "Horisont", et erakonnas on selge kriis ja tema hinnangul vajab Keskerakond muutust, vastasel juhul selle reiting üha halveneb.

Enda sõnul valimiskampaaniat tehes kuu aja vältel Lasnamäel sadade inimestega rääkides nägi ta, kuidas inimesed on segaduses.

"Inimesed ei mõista, mida praegu Keskerakond endast kujutab, nad ei mõista, mida see neile annab. Mulle jäi mulje, et neil valimistel anti Keskerakonnale hääl pigem inertsist," ütles Tšaplõgin, lisades, et Keskerakonna kaubamärk enam ei tööta ning nii enne kui ka pärast valimisi pole erakond suutnud sõnastada oma seisukohti ühiskonnas olulistel teemadel.

Kui erakonnas muutust ei tule, langeb Tšaplõgini hinnangul nende toetus veelgi. "Kui miski ei muutu, siis kahe aasta pärast kaotab erakond Tallinnas kohalikel valimistel ja annaks jumal, et me nelja aasta pärast parlamendivalimistel viie protsendi künnise ületame. Valija enam ei tea, mis partei see on, mida see talle lubab. Ühtki konkreetset eesmärki, ühtki konkreetset lubadust pole sõnastatud," ütles tulevane riigikogu liige.

Erakonna praeguse esimehe Jüri Ratase ja parteijuhiks pürgiva Mihhail Kõlvarti vastasseis ei peegelda eesti ja vene tiiva vastasseisu erakonnas, vaid ideoloogilist vastasseisu, leiab Tšaplõgin.

Kuigi erakonda mees esialgu ei astu, siis riigikogus plaanib ta liituda Keskerakonna fraktsiooniga. Keskerakonnal on uues riigikogus 16 kohta, mis on kümne võrra vähem kui seni.