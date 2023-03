Kanajevil on endiselt plaanis Maarjamäele ehitada spaa ja hotell

Maarjamäe lossi ja Eesti Näituste messikeskuse vahele jäävale alale on Kanajevile kuuluval osaühingul Kantauro kavas ehitada hotell ja spaa ning kuigi praegu on plaanid väikesel pausil, pole need muutunud, ütles Kanajev ERR-ile.

"Plaanid pole muutunud, need on samad, mis planeeringus. Praegu käib projekteerimine," lausus ta.

Kanajevi sõnul on tekkinud küll väike paus, kuid see ei tähenda, et ehitust enam kavas poleks.

Tallinna linnaplaneerimise ametist öeldi ERR-ile, et Kantauro pole ehitusluba veel linnalt taotlenud.

Detailplaneeringu järgi liidetakse kolm kinnistut üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, kuhu võib ehitada kolm ärihoonet, millel võib olla kuni kuus maapealset korrust. Hoonetesse on Kentaurol kavas ehitada hotell ning aastaringseks kasutamiseks mõeldud puhke- ja vabaajakeskus.

Detailplaneeringu järgi looks puhke- ja tervisekeskus Tallinnas juurde 100 kuni 150 töökohta.

Piirkonna elanikud on aastate vältel arendusele vastuseisu avaldanud, viidates näiteks niigi tiheda liikluse intensiivistumisele. Tallinna transpordiameti tellimusel koostasid Stratumi liikluseksperdid 2020. aastal Pirita tee liiklusuuringu. Uuringu järgi ei ole majutusasutuste liiklusmõjud niivõrd tipptunni kesksed, hotelli või analoogse tegevuse puhul ei ole genereeritav liiklusmõju tipptunnis eriti suur.

Detailplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et puhke- ja vabaajakeskuse külastajate liiklemisega kaasnev mõju Pirita tee liiklusolukorrale hajub ööpäeva lõikes, kuna külastajate eeldatav ja valdav saabumise ja lahkumise aeg ei ole seotud tavapärase tööaja alguse ja lõpu kellaajaga.

Maarjamäele kavandatav spaa ja hotell. Autor/allikas: OÜ Kantauro

Tallinna linnavalitsus kehtestas Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 2020. aasta suvel.

Planeerimisseaduse järgi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. See ei tähenda, et detailplaneering kaotab siis automaatselt kehtivuse. Planeeringu kehtetuks tunnistamiseks on vaja põhjendatud otsust, ütleb seadus.

Kanajevile kuuluvate kruntide naabruses asuvale Eesti Näituste messikeskuse alale on kavas 300 korteriga arendus, millele on samuti vastu kohalikud elanikud.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart võttis eelmisel nädalal ala detailplaneeringu menetlusest tagasi.

Arendust plaaninud Metro Capital on teatanud, et seitsme hektari suurusele alale rajatakse lisaks korterelamutele lasteaed, kvartalisisene allee ja puhkealad.