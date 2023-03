Rebo: Ukraina valmistub tõsiseks lahinguks või suurteks õppusteks

Ukraina andmetel on riiki kohale jõudnud Briti ja Saksa lahingutankid, lihavõtete järel peaks jõudma kohale Saksa päritolu tankid Hispaaniast. Lääne soomukeid ja lahingumasinaid on Ukrainas juba kasutusel.

"Ukrainlased valmistuvad tõsiselt ette. Me vaatasime videoid, kus käib suur tehnikahooldus ja et masinad on koormatud, küljes on laskemoon, sihikud ja kõik muud asjad. Algab tõsine lahinguks ettevalmistumine või siis väga suuremahuliste õppuste korraldamine," kommenteeris Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Tanke on Ukrainale annetanud kõige rohkem Poola – paarsada ehk umbes brigaadi jagu. Lääneriigid on lubanud umbes 80 tanki paari pataljoni jaoks, ütles kaitseväe peastaabi planeerimisosakonda juhtinud kolonel erus Hannes Toomsalu.

"Kogu tehnika ei ole kohal. Kui nüüd maastikku vaadata, siis lund ei paistnud nende videote peal. Helikopterid lendasid umbes 300 meetri kõrgusel, mida lahingutsoonis kunagi ei juhtu. Seal on mõnikümmend meetrit, kui kõrgel nad lendavad. See osa, mis on kohal, on tõenäoliselt kusagil lõunas. Harjutatakse üksuseid kokku," arutles Toomsalu.

Ta selgitas, et mõne nädala jooksul on tankimeeskonnad õppinud laskma, sõitma, põhiprobleeme tundma ning kui meeskonnad taktikat varem ei tundnud, kulub veel aega harjutamiseks.

Kuu aja pärast on maastik tehnika kasutamiseks piisavalt tahke, kuid raske saab olema mõlemal poolel.

"Kaitseliinidest läbi tulek – mõlemal poolel on probleeme. Bahmuti all me näeme, et venelased ei saa sealt edasi, tehnikat sinna peale ei saa lasta. Vuhledaris nad proovisid tehnikaga peale tulla, kaotasid terve pataljoni komplekti," rääkis Toomsalu.

Ukrainlastel pole kergem – raskeid pioneerimasinaid tehnika väljatõmbamiseks on vähe.

"Nad peavad täpselt nagu venelased hakkama tegema – tee sisse kuskile miinivälja, et nad tehnikaga läbi saaksid. Selles mõttes on nendel taktika praegu kõige õigem – lasevad venelasel tulla, kurnavad," rääkis Toomsalu.

Videotesse peab suhtuma ka ettevaatlikult, sest need võivad olla üles riputatud eksitamiseks.

"Neil on suurepärased kogemused saadud 2014. aastast alates, et viia vastast eksiteele ja paisata infot, et tekitada fooni ja müra, segadust, et kuskohas asi tegelikult toimuma hakkab," selgitas Rebo.