Arvutimängude suurtootja Electronic Arts koondab kuus protsenti tööjõust

USA-s California osariigis paiknev arvutimängude tootja Electronic Arts (EA) teatas kolmapäeval, et koondab ligikaudu kuus protsenti enda töötajatest. Ettevõtte kodulehel avaldatud memos väidetakse, et osad tiimid restruktureeritakse ning võimalusel antakse töö kaotanud töötajatele võimalus teha kontserni sees teisi projekte.

Bloomberg juhtis tähelepanu, et Electronic Artsil oli 2022. aasta märtsi lõpuga veidi alla 12 900 töötaja ehk välja kuulutatud töökohtade kadu mõjutab 800 inimest. EA netobroneeringud langesid eelmise aasta kolmandaks kvartalis 9,1 protsenti 2,34 miljardi dollarini, mis on ettevõtte suurim langus viimase kahe aasta jooksul.

Ettevõtte teate alguses rõhutas ettevõtte tegevjuht Andrew Wilson, et mängud nagu EA SPORTS FIFA 23, Apex Legends ja The Sims on jätkuvalt edukad. Samas tahetakse loobuda projektidest, mis Wilsoni sõnul ei aita kaasa EA strateegiale. Samuti vaadatakse üle, et millist kinnisvara peaks ettevõtte omama.

Bloomberg juhtis tähelepanu, et arvutimängude tööstuses oli üldiselt 2022. aasta teiste aastatega võrrelduna kehvem. Peale EA on töötajaid koondanud ka Unity Software, Tencent Holdings Riot Games ja Iisraeli ettevõte Playtika Holding.