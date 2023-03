Järva-Jaani gümnaasiumist saab põhikool

Kohalike omavalitsuste volikogudel on viimane võimalus muuta koolivõrku, et tehtud muudatused saaksid jõustuda 1. septembril. Järva vallavolikogu otsustas neljapäeval ühendada neli lasteaeda ja kolm põhikooli, Järva-Jaani gümnaasiumist saab aga põhikool.

Järva-Jaani keskkooli gümnaasiumiastme päevaõppes on 30 õpilast, igas klassis kaheksa kuni kümme last. Lisaks käib õhtukoolis 25 täiskasvanut.

Kooli hoolekogu nõustus keskkooliosa sulgemisega juba veebruaris.

"Meie suund on selline, et järkjärguliselt sügisel hakata sulgema gümnaasiumiosa nii, et enam 10. klassi ei avaks, ja liikuda tugeva põhikooli suunas," selgitas Järva-Jaani keskkooli direktor Annela Tammiste.

"Ma olen selle poolt, et keskkool ära kaob, sest juba aastaid on näha, et keskkool ei ole väga tasemel," ütles 11. klassi õpilane Kaspar.

"See ei ole minu jaoks probleem sellepärast, et mina tahan minna kutsekooli õppima, sest ma arvan, et ma ei saaks gümnaasiumis hakkama," ütles 9. klassi õpilane Stella.

Kui Järva-Jaani keskkooli põhikooliks muutmise poolt olid kõik vallavolikogu liikmed, siis volikogu koalitsiooni otsusega ühendatakse valla põhjaosa neli lastaeda ja kolm põhikooli.

Vallavanem Toomas Tammik ütles, et vallas tegutseb kaheksa kooli ja koolide ühendamine võimaldab tõsta õppetaset. Ühtegi kooli ega kooliastet kinni ei panda.

"Moodustuvad kaks eraldiseisvat asutust – Põhja-Järva põhikool ja Põhja-Järva lasteaed. Ja Põhja-Järva põhikoolis on Aravete õppekoht, Albu õppekoht ja Ambla õppekoht. Põhja-Järva lasteaias on neli õppekohta – Ambla õppekoht, Ahula õppekoht, Aravete õppekoht ja Albu õppekoht," selgitas Tammik.

Kuigi Järva vallas on koolivõrgu ümberkorraldamise arutelusid peetud viis aastat, leidis volikogu opositsioon, et otsused langetati kiirustades.

"Kui ka täna volikogus kuulsime, et see mõte tekkis äkki jaanuaris, siis tegelikult sellele põhjalikku analüüsi, mõjude analüüsi, pole toimunud," sõnas volikogu liige Arto Saar.

Reformiga kokku hoitavad 200 000 eurot suunatakse õpetajate palgatõusuks.