Reformierakonna maksuküüru kaotamise lubadus ootab oma aega

Koalitsioonikõneluste laual tiksub kell halastamatult, sest eesmärk on koalitsioonilepe allkirjastada hiljemalt 10. aprilliks. Nädala esimene pool on möödunud rahateemade läbivaidlemises.

Koalitsioonikõnelustel on kaardistatud iga erakonna soovide puu ning reaalne rahaline olukord. Peaminister Kaja Kallase sõnul on käärid nende vahel üsna suured. Reformierakonna üks valjemaid lubadusi kaotada niinimetatud maksuküür võib realiseeruda alles mõne aja pärast.

"Ongi kokkuleppe küsimus, vaatame neid võimalusi, kas on võimalik teha järk-järgult, kas on võimalik teha paari aasta pärast, kui rahanduslik olukord on parem. Peame vaatama kogu pilti," rääkis Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Eesti 200 ütleb, et maksuküüru kaotamine on kõneluste laual.

"Küsimus on pigem selles, kui suureks kujuneb see esimene aste ehk maksuvaba aste, sest sellest sõltub ka riigieelarveline mõju. Me praegu ootame ka rahandusministeeriumi selgeid arvutusi, et lõplikult see läbi arutada," ütles Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas.

Sotsiaaldemokraadid pole taganenud oma eesmärgist, et maksuküüru kaotamisel rakendataks vastumeetmeid, näiteks alampalga tõstmist. Astmelist tulumaksu selles koalitsioonis on keeruline teha.

"Me ju ei ole liiga suurtes unistustes selle koha pealt. Nii Eesti 200 kui Reformierakonna jaoks, sellises parempoolses maailmavaates astmeline tulumaks ei ole see, mida nad arvatavasti tahavad rääkida," rääkis SDE esimees Lauri Läänemets.

Neljapäevases päevakavas oli veel riigireformi arutlus, et ministeeriumeid ümber korraldades tekitada valitsusse rohe- ja kliimaminister.

"Samamoodi on meie jaoks [oluline] kogu regionaalareng ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine ja ma arvan, et tänase riigihalduse ministri positsiooniga ei ole võimalik seda teha, seal on oluliselt tugevamat ministriportfelli vaja selle jaoks," ütles Läänemets.

Endiselt ei ole laualt maas abieluvõrdsuse teema, mille poolt Eesti 200 kavatseb seista. Ei olda nõus Reformierakonna väitega, et sihtgrupi jaoks on kooseluseaduse rakendusaktide sätestamisega tulemus sama.

"Kooseluseaduses ei ole kõiki õigusi samasuguseid nagu abielus inimeste õigused on. Tegelikult see ei ole samaväärne. Abieluvõrdsus on palju täiuslikum," ütles Kristina Kallas.

Üks teema, milles paistab olema suurim konsensus, on Venemaa kodanike hääleõigus kohalikel valimistel. Vaikimisi on kokkulepe olemas, üleval on vaid juriidilised küsimused. Peaministri sõnul peegeldub sellel teemal ka partnerite üksmeel.

"Mis mulle meeldib, on see et arutelu on hästi sisuline. Näiteks seesama hääleõiguse teema: mis on riskid, mis on tehtav, mis ei ole. Me tahame teha otsuseid kaalutletult," sõnas Kaja Kallas.