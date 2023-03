Türgi parlament asus arutama Soome NATO-sse vastuvõtmise ratifitseerimist

Türgi parlamendi istungjärk algas kell 14 ja Soome NATO-taotlust hakati arutama kella 23 ajal. Praegu on käimas ka moslemite püha kuu ramadaan, mis piirab parlamendiliikmete tööaega.

NATO kaitseallianssi kuulub 30 riiki ning siiani on kõikide liikmesriikide parlamendid peale Türgi kiitnud heaks Soome taotluse kaitsealliansiga liitumiseks. Ungari parlament kiitis esmaspäeval heaks Soome vastuvõtmise NATO-sse.

Kuigi Soomega koos esitas NATO-ga liitumise taotluse ka Rootsi, on Türgi olnud tõrges Rootsi taotlust ratifitseerimast. Türgi president on öelnud, et Rootsi NATO-ga liitumise üle veel kõnelused käivad.