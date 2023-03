Vene väed pommitasid öösel Ukrainat Shahed droonide ja S-300 rakettidega. Kolonel Jevhen Meževikin ütles The New York Timesile, et Bahmutist võib saada sõja pöördepunkt. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul ei saada Vene president Vladimir Putin Ukrainasse sõtta värskeid ajateenijaid.

Oluline reedel, 31. märtsil kell 06.03:

- Venemaa pommitas öösel Ukrainat Shahed droonide ja S-300 rakettidega;

- Kolonel Meževikin: Bahmutist võib saada sõja pöördepunkt;

- ISW: Putin tõenäoliselt ei saada Ukrainasse ajateenijaid.

Venemaa pommitas öösel Ukrainat droonide ja rakettidega

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ihnat kinnitas Ukrainska Pravdale, et Venemaa pommitas öösel Ukrainat S-300 õhutõrjerakettide ja Shahed droonidega. Vene väed kasutasid Ukraina sihtmärkide pihta hinnanguliselt tosinkond drooni.

Harkivi oblasti prokuratuur teatas, et Vene vägede rünnakute tõttu sai osa linna kriitilisest taristust kannatada ning samuti said kahju elumajad, vahendas BBC.

Eraldiseisvalt kinnitas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov, et oblastit tabas vähemalt kuus rünnakut. Enne seda oli õhuhäire Kiievi, Sumõ, Tšernihhivi ja Harkivi oblastis.

Samuti oli Ukraina meedia teatel teateid plahvatustest Zaporižžja oblastis.

Kolonel Meževikin: Bahmutist võib saada sõja pöördepunkt

Kolonel Jevhen Meževikin ütles The New York Timesile, et Bahmutist võib saada sõja pöördepunkt. Kolonel kinnitas, et Vene vägede rünnakute intensiivsus Bahmutis on aeglustunud ning linna ümberpiiramise oht on ära hoitud. Varem ründasid Vene väed 20 kuni 40 inimese kaupa kõikides suundades korraga, kuid sellised rünnakud on harvemaks muutunud. Meževikini sõnul on Venemaa kõik enda reservid rünnakutes ära kulutanud.

Bahmuti põhja- ja lõunaosas on koloneli sõnul Vene vägede rünnakud suudetud pidama saada, kuid linna keskel käivad veel ägedad lahingud ning Vene väed saavad hoonete varjus edeneda. Kolonel Jevhen Meževikin tunnistas, et osad Ukraina üksused kandsid Bahmuti kaitstes suuri kaotusi ning nad on välja roteeritud.

Kolonel Meževikin kinnitas lehele, et Ukraina ründebrigraadide väljaõpe käib praegu ning vastast tuleb veel viivitada, et teha otsustav vasturünnak. Samas rõhutas kolonel, et Vene vägede seas on veel tugevaid üksused rinde kriitilistes kaitsepunktides, kuid Vene vägede regulaarvägedel on madal moraal ning neid on kerge murda. Samas Wagneri üksused eelistavad pealetungile minna ja siis lahingutes hukkuda, kuna kardavad karistust tagalas.

ISW: Putin tõenäoliselt ei saada Ukrainasse ajateenijaid

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas neljapäeval määruse, mille kohaselt võetakse riigis ajateenistusse 147 000 inimest. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei saadeta uusi ajateenijaid Ukrainasse sõdima ning nad ei suurendaks ka Vene vägede lahingvõimekust, kuna nad peaks enne läbima sõjalis-taktikalise väljaõppe.

Venemaa kutsub enda kodanikke ajateenistusse kaks korda aastas ning tavaliselt on korraga kohustuslikus sõjateenistuses 134 000 inimest. ISW hinnangul võidakse täiendavad 13 000 ajateenijat õpetada välja Valgevenes.

Mõttekoda juhtis tähelepanu, et Vladimir Putin ei saatnud ka sügisel ajateenistusse kutsutud mehi Ukrainasse. Vene president eelistab poliitilistel põhjustel mobiliseeritud reserviste ajateenijatele, isegi kui viimased oleksid oma väljaõppe lõpuperioodil paremate sõjaliste oskustega.