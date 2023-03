EASi ja KredExi nõukogu kutsus Lugna juhatuse esimehe kohalt tagasi

"Olulised etapid organisatsioonide ühendamises on tänaseks läbitud. See periood on olnud põnev ja arendav, aga ka tohutult intensiivne. Tõime lühikese aja jooksul kaks suurt organisatsiooni nii kujundlikult kui ka otseses mõttes sama katuse alla ning ühendamistegevuste spekter ulatus infosüsteemidest ja protsessidest kuni struktuuri ja väärtusteni. Valmis ka uus strateegia, mis visandab ühendasutuse rolli innovatsiooni-, rohe- ja digipöörde hoogustajana Eesti majanduses ning meie elamufondi energiatõhusaks muutmisel," rääkis Lugna.

Tema sõnul tuleb järgmiste sammudena hakata seda strateegiat jõuliselt ellu viima, mis saab olema võrdselt energiamahukas väljakutse.

"Arutelus nõukoguga jõudsime järeldusele, et vajan aega ühendamissprindist taastumiseks ning järgmisi olulisi samme võiks vedada uus juht. Sellest on kantud ka tagasikutsumine nõukogu poolt," lisas Lugna.

Lugna: lahkumine oli mõlemapoolne arusaamine

ERR küsis Lugnalt, et kellelt tuli tema tagasi kutsumiseks initsiatiiv, kas nõukogult või temalt endalt. "See oli mõlema poolne ühine arusaamine mis arutelu käigus tekkis. Iga organisatsiooni arengus on erinevatel ajahetkedel vaja üht või teist tüüpi eestvedamist või arendamist," vastas Lugna.

"Ma ei ütleks, et siin mingit konflikti oleks olnud," lisas ta.

Ühendasutuse nõukogu esimees Kristi Tiivas ütles,et nõukogu hindab kõrgelt Lauri Lugna panust EASi ja KredExi eduka ühendamise eestvedamisel.

"Nii head tulemused, klientide tagasiside kui ka rahvusvahelised tunnustused kinnitavad, et vaatamata pingelisele aastale oleme suutnud hoida teenuste kõrget kvaliteeti ning kohanenud kiiresti maailmamajanduses toimuvaga," sõnas Tiivas.

Lauri Lugna jätkab ametis 28. aprillini ning vastavalt riigivaraseadusele ning sihtasutuse põhikirjale makstakse talle lahkumishüvitist kolme kuu palga ulatuses.

Lugna ütles, et võtab aja maha ning on avatud tööpakkumistele. "Võtan aja enesele, et läbi mõelda, mis edasi võiks teha. Hetkel mõned ideed on. Aga olen avatud tööpakkumistele. Hetkel ühtegi otsust teinud ei ole," ütles Lugna.

Uue juhatuse esimehe leidmiseks kuulutatakse välja konkurss. Juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo, Paul Kalle, Liina Maria Lepik ja Aare Järvan.