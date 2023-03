Euroala inflatsioon aeglustus 6,9 protsendile

Euroala inflatsioon aeglustus märtsis aastavõrdluses 6,9 protsendile, kuu varem oli see 8,5 protsenti.

Euroala inflatsioon jõudis madalaimale tasemele alates 2022. aasta veebruarist. Energiahindade järsk langus mõjutas ka euroala majandust. Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid varem, et märtsis on euroala inflatsioon 7,1 protsenti, vahendas Financial Times.

Euroala tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 5,7 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Eelmisel kuul tõusis see 5,6 protsenti.

Euroopa Keskpank (ECB) tõstis märtsis taas intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära kolme protsendini. Intressimäärad on nüüd kõrgeimal tasemel pärast 2008. aasta finantskriisi.

ECB ametnikud andsid samuti märku, et jätkavad intressimäärade tõstmist. ECB ekspertide hinnangul ulatub inflatsioon 2023. aastal keskmiselt 4,6 protsendini,

Tarbijahinnad kasvasid Eesti märtsis eelmise aasta märtsiga võrreldes 15,6 protsenti, selgub statistikaameti andmetest. See tähendab siiski inflatsiooni mõningast vähenemist, kuna veebruaris oli aastainflatsioon 17,6 protsenti.