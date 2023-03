Isamaa ministrite nõunikel on loota ühe kuupalga suurust lahkumishüvitist

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega koos lahkuvatele nõunikele makstakse hüvitist ühe kuupalga ulatuses, ütles ministeeriumi pressiesindaja Mari Annus reedel ERR-ile. Lukase nõunikud on Marit Sepma, Kalmar Kurs ja Juhani Jaeger ning nõuniku ametikoha palk on 2835 eurot, täpsustas Annus.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg on juba kinnitanud käskkirjaga oma poliitilistele nõunikele ühekordse preemia maksmise summas, mille suurusjärk on sama kui haridus-ja teaduministeeriumis. Justiitsministri nõunikest saavad Ines Vapper ja Andres Luus 2900 eurot ning Katrin Kiisk 2280 eurot.

Välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots ütles ERR-ile, et praeguse seisuga pole välisminister Urmas Reinsalu poliitiline nõunik lahkumishüvitist saanud. Samas ta ei osanud öelda, kas hüvitise maksmine võib lähiajal päevakorda tõusta.

Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster ei osanud veel öelda, kas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani nõunikud saavad lahkumishüvitist. "Hetkel ei ole see veel teada, see saab paika ilmselt uuel nädalal. Varasemalt on ministrite nõunikud saanud enamasti ühe kuu palga ulatuses preemiat," ütles Laaster.

Ka rahandusministeeriumi pressiesindaja Kady-Ann Sutt ütles, et nende majas ei ole veel riigihalduse ministri Riina Solmani nõunike võimalike lahkumishüvituste teemat otsustatud ning ilmselt tuleb see päevakorda uuel nädalal. "Minu isikliku arvamuse kohaselt võib eeldada, et hüvitis jääb samasse suurusjärku ühe kuu palgaga," lisas Sutt.