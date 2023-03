FT: Trumpile esitatud süüdistus lõhestab USA ühiskonda veelgi

Vandekohtunikud otsustasid esitada eelmisele USA presidendile Donald Trumpile süüdistuse, mis on seotud valimiseelse vaikimisraha maksmisega. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Trumpile esitatud süüdistus lõhestab USA ühiskonda veelgi.

Oma nelja ametiaasta jooksul lugematuid norme lõhkunud Trump viib nüüd USA taas kaardistamata territooriumile.

Trumpi toetajad ja vastased tormasid kiiresti sotsiaalmeediasse ja kaabeltelevisiooni. Mõlemad pooled kordasid oma vana juttu. Trumpi toetajad leidsid, et süüdistus on näide politiseeritud justiitssüsteemist. Vastased leidsid aga, et õiglus on lõpuks jalule seatud.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham hoiatas, et see süüdistus võib hävitada Ameerika. Tema sõnul avas see süüdistus Pandora laeka, mis ohustab presidendi institutsiooni.

Analüütikud spekuleerisid, kuidas süüdistus mõjutab Trumpi ainulaadset sidet vabariiklastest valijatega. Ajaloolased võrdlesid Trumpi USA endise presidendi Richard Nixoniga.

Süüdistus seab nüüd Trumpi vastamisi demokraadist Manhattani ringkonnaprokuröri Alvin Braggiga. Financial Times hinnangul on Bragg Trumpi täielik vastand. Bragg on 49-aastane, lõpetanud Harvardi ülikooli.

Prokurörid võtsid juba ühendust Trumpi advokaatidega, et arutada tema võimude kätte andmist. Väidetavalt juhtub see teisipäeval. Trump peab minema New Yorgi vanglasse, kus võetakse sõrmejäljed ja tehakse foto.

"Päeva lõpuks võib ta olla endine president, kuid täna pärastlõunal on ta süüdistatav," ütles endine prokurör Dan Horwitz.

Mõned vaatlejad võrdlevad praegust olukorda John Edwardsi juhtumiga. Kunagine demokraatide presidendikandidaat arreteeriti 2011. aastal.

Edwardsit süüdistati selles, et ta kasutas valimiskampaaniaks saadud raha oma raseda armukese varjamiseks. Kokku esitati talle kuus süüdistust. Vandekohtunikud ei jõudnud viies süüdistuse punktis kokkuleppele. Ka rahade ebaseadusliku kasutamise süüdistus langes lõpuks ära.

1872. aastal vahistati Washingtonis USA toonane president Ulysses Grant, kuna ta kihutas pealinnas oma kaarikuga ringi. Grant maksis trahvi ära ja ei pidanud kohtusse minema.