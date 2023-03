Hispaania peaminister ärgitas Xi-d Zelenskiga vestlema

Sanchez kohtus reedel Hiina presidendi Xi Jinpingiga." Me kõik tahame rahu, kuid tahame, et see rahu oleks õiglane ja kestev," ütles Sanchez.

Hiina avaldas veebruaris ettepaneku rahu saavutamiseks Ukrainas, mille ühe osana kutsutakse üles relvarahule. Ukraina võimud on korduvalt võtnud avalikult sihiks kõikide okupeeritud Ukraina alade vabastamise ning seega ei toeta Kiiev relvarahu ettepanekuid, mis praeguse rindejoone külmutaks.

Sanchez lükkas Pekingis tagasi Hiina plaani, mis näeks ette praeguse rindejoone külmutamist.

Lähiajal külastavad Hiinat ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Xi varasem ettepanek relvarahu sõlmimiseks pälvis USA-lt ja Euroopalt leige vastuvõtu. Lääs muretseb üha rohkem, et Peking laiendab Moskvaga sidemeid.

Von der Leyen ütles neljapäeval, et Hiina seisukoht Venemaa agressiooni suhtes on EL-i ja Hiina suhetes määravaks teguriks.

Xi avaldas kohtumisel lootust, et Madrid aitab Hiinal Euroopaga suhteid parandada, vahendas Bloomberg

Hispaania tahab vähendada kaubavahetuse puudujääki Hiinaga. Hispaania kaubavahetuse puudujääk Hiinaga kasvas 2022. aastal 37 protsendi võrra ehk 41,6 miljardi euroni. Xi väitis, et tema riik on valmis importima rohkem Hispaaniast pärit kvaliteetseid tooteid.

Hispaania soovib ka juurdepääsu Hiina haruldastele muldmetallidele. Hispaania plaanib kulutada miljardeid eurosid, et riigis arendada elektrisõidukite tööstust.