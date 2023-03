Biden nõuab WSJ-i ajakirjaniku vabastamist

USA president Joe Biden teatas reedel, et Venemaa peab vabastama ajalehe The Wall Street Journal ajakirjaniku Evan Gershkovichi.

Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) vahistas neljapäeval Jekaterinburgis Gershkovichi. FSB väidab, et ameeriklane Evan Gershkovich luuras USA heaks. Gershkovichi vahistamist kommenteeris reedel ka Biden ning nõudis tema vabastamist. "Laske tal minna," ütles Biden.

Gershkovichi vahistamine süvendab Washingtoni ja Moskva vahelisi pinngeid veelgi. Kaks tuumariiki suhtlevad omavahel üha vähem. See raskendab ka Gershkovichi vabastamist.

Kremli ekspertide sõnul peeti Gershkovich tõenäoliselt seetõttu kinni, et Moskva saaks teda kasutada vangide vahetamiseks.

"Asjaolu, et Venemaa esitas talle süüdistuse spionaažis, mitte tavalises kriminaalkuriteos, viitab sellele, et Kreml soovib tema vabastamise eest midagi olulist. See polnud vahistamine, mida kohalik politsei või FSB iseseisvalt läbi viiks," ütles USA endine suursaadik Moskvas John J. Sullivan.

Venemaa on varemgi spionaaži süüdistuste alusel arreteerinud USA kodanikke, kuid ajakirjaniku vahistamine on siiski haruldane. Viimati arreteeris Kreml USA ajakirjaniku 1986. aastal, kui kinni peeti Nicholas Daniloff. Siis oli Moskval ka selge motiiv. Kolm päeva enne Daniloffi vahistamist pidas USA kinni NSVL-i ÜRO delegatsiooni töötaja. Pärast kolm nädalat kestnud pingelisi läbirääkimisi Daniloff vabastati. Ta vahetati vahistatud NSVL-i diplomaadi vastu.

Endised diplomaadid leiavad, et Gershkovichi vabastamine saab olema palju keerulisem, kuna 1986. aastal hakkasid Moskva ja Washington oma suhteid parandama.

"Venemaa president Vladimir Putin andis tõenäoliselt korralduse Gershkovichi vahistamiseks, et õhutada nii lääneriikide-vastast hüsteeriat. See vahistamine viitab ka sellele, et Putin otsib võimalust vangide vahetamiseks," ütles USA Luure Keskagentuuri (CIA) endine luureohvitser Daniel Hoffman.

Hoffmani sõnul avalikustas USA justiitsministeerium eelmisel nädalal süüdistuse Sergei Tšerkasovi vastu, kes esines Brasiilia üliõpilasena. "Gershkovichi vahistamise ajastus pole tõenäoliselt juhuslik," ütles Hoffman.

Gershkovichile avaldas toetust ka tema tööandja.

"Ajaleht The Wall Street Journal eitab ägedalt FSB väiteid ja taotleb meie usaldusväärse ajakirjaniku Evan Gershkovichi viivitamatut vabastamist," teatas The Wall Street Journal.