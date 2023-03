Aprill algab paljudes kohtades lumesaju ja tuisuga

Laupäeva öö on pilvine. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, paiguti tuiskab, Lõuna-Eestis sajab ka vihma ja kohati on udu. Puhub kirdetuul 3 kuni 9, puhanguti 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +1 kraadini.

Hommikul võib Eesti loodeservas olla selgimisi, mujal on ilm pilves ja sajune. Kirdetuul ulatub puhanguti 13, rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +1 kraadi vahel.

Päev on mitmel pool lumesaju, paiguti tuisuga. Lõuna-Eestis sajab ka lörtsi ja vihma ning mõnel pool püsib udu. Loode poolt alates sadu järk-järgult lakkab ja pilvkate hõreneb. Puhub kirdetuul 4 kuni 9, puhanguti 13, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Pühapäeva öö on ja ennelõuna on selged ja miinuskraadides, pärastlõunal jõuab põhjast veidi lumehooge ning õhutemperatuur tõuseb 0 kraadi ümbrusesse.

Mõnele poole lisandub kergeid helbeid ka esmaspäeval. Öö on miinuskraadides, päev 0 kraadi lähedal.

Teisipäeval võib Eestisse jõuda kagu poolt tihedam sajuala ja liigub loode suunas.

Kolmapäev tuleb saju järel kuivem – öösel on külma alla 5 kraadi, päeval on sooja kuni 4 kraadi.