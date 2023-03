Kalurid prognoosivad head tindihooaega

Tint näeb sel aastal erakordselt hea välja, mis tähendab, et on võrreldes mitme varasema aastaga palju suurem. Ja üldiselt käib Pärnus ajaarvamine nii, et kevad on käes, kui linnas on juba tindilõhna tunda.

Kalur Raio Piiroja ütles, et sel aastal tuleb korralik tindihooaeg.

"Esimese tindi näitaja on küll selline, et nii suurt tinti pole siin varem nähtud. Ma arvan, et tuleb hea tindiaasta, kuna saame normaalsel ajal püüdma hakata. Eelmisel aastal läks ikka väga kehvasti, eelmisel aastal jää läks ära 16. aprillil ja 1. maini võis püüda. Me püüdsime 14 päeva. Sellega võrreldes on praegu ikka lausa paradiis," rääkis Piiroja.

Kes tindisõpradest paadi saabumise ajal kohal on, see saab värsket tinti osta.

"Puhastame ära ja lähevad panni peale. Aga toas seda teha ei saa, sest tekitab sellise kõva lõhna tuppa. Siis teeme õues grilli peal," rääkis Tiit.

"Panni pealt läbi ja marinaadi," rääkis Kristo tindi valmistamisest.

Kui kalapaat sadamasse jõuab, on kajakad kohe kohal. Aga suur osa tinti ujub ülesvoolu ja saab seal suure tõenäosusega kormoranide saagiks. Nendele lindudele pole suudetud piiri panna.