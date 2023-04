Milley: sõja lõpp sel aastal ei ole tõenäoline

Oluline laupäeval, 1. aprillil kell 7.23:

- Milley: USA Ukrainale ATACMS-eid ei anna, aga kaalub teisi võimalusi;

- Zelenski: tuumarelvade paigutamine Valgevenesse viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga;

- IMF kiitis heaks laenuprogrammi Ukrainale;

Milley: USA Ukrainale ATACMS-eid ei anna, aga kaalub teisi võimalusi

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles, et USA ei anna Ukrainale ATACMS rakette, kuid kaalub teisi võimalusi Ukraina sõjaväe toetamiseks pikamaarakettidega.

Milley sõnul on USA-l võrdlemisi vähe ATACMS rakette ning sõjavägi peab hoidma oma varusid.

"ATACMS-ite ulatus on pikk, kuid on teisi süsteeme, mis suudavad seda saavutada," ütles Milley. "On näiteks mehitamata õhusõidukid. Brittidel on mõned süsteemid. Need on mõned võimalused, mida uurime," sõnas ta.

Milley märkis, et tulevikus siiski midagi ei välista. ATACMS-i rakettide lennuulatus on ligikaudu 300 kilomeetrit, mis on enam kui kõigil süsteemidel, mida USA on seni Ukrainale pakkunud.

Milley sõnul ei ole sõja lõpp ja Vene vägede lahkumine Ukrainast käesoleval aastal tõenäoline.

"Ma ei pea tõenäoliseks, et seda saab teha lähiplaanis sel aastal," ütles ta.

"Zelenski on korduvalt avalikult öelnud, et Ukraina eesmärk on iga venelane okupeeritud aladelt välja saada. See on väga suur sõjaline eesmärk. Väga, väga raske sõjaline eesmärk. Venemaa okupeeritud aladel Ukrainas on mõned sajad tuhanded venelased. Ma ei ütle, et seda ei saa teha, vaid et see on väga keeruline ülesanne," ütles Milley.

Zelenski: tuumarelvade paigutamine Valgevenesse viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul viitab Venemaa plaan tuumarelvade paigutamiseks Valgevenesse läbikukkunud kohtumisele Hiinaga.

"Kui te tahate teada minu isiklikku hinnangut, siis ma usun, et info, et Venemaa plaanib hoiustada tuumarelvi Valgevene territooriumil viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga. Venemaa tahtis näidata, et mängib endiselt oma rolli, mille Venemaa kaotas Putini juhtimise all. Teiseks see annab signaali, et Venemaa president soovib näidata poliitilisi samme või võite, kuid ei suuda neid saavutada lahinguväljal. On väga selge, kuidas nende alustatud verine sõda lõpeb," ütles Zelenski.

IMF kiitis heaks laenuprogrammi Ukrainale

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) nõukogu kiitis heaks nelja-aastase 15,6 miljardi dollari suuruse laenuprogrammi Ukrainale. Tegemist on osaga laiemast, 115 miljardi dollarilisest rahvusvahelisest toetuspaketist, mille eesmärk on aidata Ukrainal täita oma kiireloomulisi rahavajadusi.

Otsuse tulemusel makstakse Kiievile kohe välja umbes 2,7 miljardit dollarit.

IMF-i esindaja sõnul hõlmab laiem 115 miljardi suurune pakett IMF-i laenu, 80 miljardi dollari jagu rahastamiskohustusi abirahadele ja soodustingimustel laenudele rahvusvahelistelt institutsioonidelt ja teistelt riikidelt ning 20 miljardit kohustusi võlakoorma leevenduseks.

Ukraina peab selleks järgneva kahe aasta jooksul täitma teatud tingimusi, mille seas on maksutulu tõstmine, vahetuskursi stabiilsuse tagamine, keskpanga sõltuvuse tagamine ja korruptsioonivastaste jõupingutuste tegemine.

Programmi teises osas peab riik tegema suuremaid reforme stabiilsuse tugevdamiseks ja sõjajärgseks ülesehituseks.