Saksa ministri sõnul saab Ukraina NATO riikidelt kokku 160 Leopardi tanki

Oluline laupäeval, 1. aprillil kell 17.05:

- NATO riigid saadavad Ukrainale kokku umbes 160 Leopardi tanki, ütles Saksamaa kaitseminister;

- Ukraina ostab endale 100 Rosomaki soomustransportööri, teatas Poola peaminister;

- Milley: USA Ukrainale ATACMS-eid ei anna, aga kaalub teisi võimalusi;

- Zelenski: tuumarelvade paigutamine Valgevenesse viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga;

- IMF kiitis heaks laenuprogrammi Ukrainale;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 630 sõdurit.

Šmõhal: Vene sõjakurjategijate üle võiks kohut pidada Butšas

Ukraina peaministri Denõss Šmõhali hinnangul võiks sõjakuritegudes süüdistatavate Vene sõjaväelaste kohtupidamise asukohana kaaluda Butšat.

Butša oli eelmise aasta kevadel nädalaid Vene okupatsiooni all. Ukraina väed vabastasid linna 31. märtsil. Ukraina peaprokuröri Andri Kostini väitel panid Vene väed okupatsiooni vältel Butša linnas ja rajoonis toime üle 9000 sõjakuriteo, tappes üle 1400 tsiviilelaniku, nende seas 37 last.

Saksa minister: NATO riigid saadavad Ukrainale kokku 160 Leopardi

NATO liikmesriigid plaanivad saata Ukrainale kahe pataljoni jagu Saksa Leopard 2 lahingutanke ning nelja pataljoni jagu Leopard 1 tanke, ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius Die Weltile.

Pistorius selgitas, et Poola saadab koos liitlastega kokku 60 Leopard 2 tanki. 100 Leopard 1 tanki võidakse saata Ukrainale aasta lõpuks.

160 tanki moodustab umbes poole 300 tankist, mida Ukraina oma vastupealetungi jaoks on küsinud.

"Ma ei näe stsenaariumit, mille järgi oleks võimalik saata Ukrainale juba teatatule lisaks täiendavaid Leoparde. Meie ja ka teiste riikide varud on piiratud," ütles ta.

Selle nädala esmaspäeval andis Saksamaa Ukrainale üle 18 Leopard 2 tanki. Spiegeli allikate teatel jõudis Ukrainasse ka umbes 40 jalaväe lahingumasinat Marder.

Jaanuari lõpus ütles Pistorius, et Leopard 2 tankid, mida Saksamaa on lubanud, saadetakse Ukrainale aprilli alguses.

Ukraina tellis 100 Poola Rosomaki soomustransportööri

Ukraina tellis 100 Poolas toodetud Rosomaki soomustransportööri, teatas Poola peaminister Mateusz Morawiecki sotsiaalmeedias. Sõidukeid rahastatakse USA ja Euroopa Liidu fondide kaudu.

Rosomakid on Morawiecki sõnul Poola kõige kaasaegsemad soomustransportöörid, mis põhinevad Soome Patria soomusmasinatel ning millel on peal 30 mm kahur ja 7,62 mm kuulipilduja. Sõiduki maksimaalne kiirus on 100 km/h ning see läbib veetakistusi kiirusel kuni 10 km/h.

Poola president Andrzej Duda ütles märtsi keskpaigas, et Poola annab esimesed neli MiG-29 hävituslennukit Ukrainale lähiajal. Poola presidendi kantselei sõnul annab riik Ukrainale vaid piiratud arvu MiG-29 hävituslennukeid.

Rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäevaga viis inimest, nende seas üks imik

The Kyiv Independenti teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul hukkus Ukrainas vähemalt viis inimest, nende seas ka üks imik.

Vene väed ründasid ööpäeva jooksul vähemalt kaheksat piirkonda Ukrainas, milles hukkus vähemalt viis inimest ja sai haavata 10.

Donetskis Avdijivka linnas hukkusid viiekuune poiss ja tema vanaema. Poisi vanemad said haavata.

Hersoni oblastis hukkus kolm inimest ning haavata sai kaks.

Briti luure: Gerassimov kompab sõjas läbikukkumise piire

Briti kaitseministeeriumi hinnangul kompab jaanuaris Ukraina sõja eest vastutama määratud Vene peastaabi ülem Valeri Gerassimov piire, kui palju talub Venemaa poliitiline juhtkond sõjalist läbikukkumist.

Gerassimov on ametisse määramisest püüdnud alustada talvist pealetungi kogu Donbassi piirkonna okupeerimiseks, milles on ebaõnnestunud. Vene väed on piirkonnas väga vähe edasi liikunud ning see on maksnud neile kümneid tuhandeid kaotusi elavjõus.

Milley: USA Ukrainale ATACMS-eid ei anna, aga kaalub teisi võimalusi

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles, et USA ei anna Ukrainale ATACMS rakette, kuid kaalub teisi võimalusi Ukraina sõjaväe toetamiseks pikamaarakettidega.

Milley sõnul on USA-l võrdlemisi vähe ATACMS rakette ning sõjavägi peab hoidma oma varusid.

"ATACMS-ite ulatus on pikk, kuid on teisi süsteeme, mis suudavad seda saavutada," ütles Milley. "On näiteks mehitamata õhusõidukid. Brittidel on mõned süsteemid. Need on mõned võimalused, mida uurime," sõnas ta.

Milley märkis, et tulevikus siiski midagi ei välista. ATACMS-i rakettide lennuulatus on ligikaudu 300 kilomeetrit, mis on enam kui kõigil süsteemidel, mida USA on seni Ukrainale pakkunud.

Milley sõnul ei ole sõja lõpp ja Vene vägede lahkumine Ukrainast käesoleval aastal tõenäoline.

"Ma ei pea tõenäoliseks, et seda saab teha lähiplaanis sel aastal," ütles ta.

"Zelenski on korduvalt avalikult öelnud, et Ukraina eesmärk on iga venelane okupeeritud aladelt välja saada. See on väga suur sõjaline eesmärk. Väga, väga raske sõjaline eesmärk. Venemaa okupeeritud aladel Ukrainas on mõned sajad tuhanded venelased. Ma ei ütle, et seda ei saa teha, vaid et see on väga keeruline ülesanne," ütles Milley.

Zelenski: tuumarelvade paigutamine Valgevenesse viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul viitab Venemaa plaan tuumarelvade paigutamiseks Valgevenesse läbikukkunud kohtumisele Hiinaga.

"Kui te tahate teada minu isiklikku hinnangut, siis ma usun, et info, et Venemaa plaanib hoiustada tuumarelvi Valgevene territooriumil viitab läbikukkunud kohtumisele Hiinaga. Venemaa tahtis näidata, et mängib endiselt oma rolli, mille Venemaa kaotas Putini juhtimise all. Teiseks see annab signaali, et Venemaa president soovib näidata poliitilisi samme või võite, kuid ei suuda neid saavutada lahinguväljal. On väga selge, kuidas nende alustatud verine sõda lõpeb," ütles Zelenski.

IMF kiitis heaks laenuprogrammi Ukrainale

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) nõukogu kiitis heaks nelja-aastase 15,6 miljardi dollari suuruse laenuprogrammi Ukrainale. Tegemist on osaga laiemast, 115 miljardi dollarilisest rahvusvahelisest toetuspaketist, mille eesmärk on aidata Ukrainal täita oma kiireloomulisi rahavajadusi.

Otsuse tulemusel makstakse Kiievile kohe välja umbes 2,7 miljardit dollarit.

IMF-i esindaja sõnul hõlmab laiem 115 miljardi suurune pakett IMF-i laenu, 80 miljardi dollari jagu rahastamiskohustusi abirahadele ja soodustingimustel laenudele rahvusvahelistelt institutsioonidelt ja teistelt riikidelt ning 20 miljardit kohustusi võlakoorma leevenduseks.

Ukraina peab selleks järgneva kahe aasta jooksul täitma teatud tingimusi, mille seas on maksutulu tõstmine, vahetuskursi stabiilsuse tagamine, keskpanga sõltuvuse tagamine ja korruptsioonivastaste jõupingutuste tegemine.

Programmi teises osas peab riik tegema suuremaid reforme stabiilsuse tugevdamiseks ja sõjajärgseks ülesehituseks.

Reedel möödus aasta Butša vabastamisest ning Kiievis mälestati ohvreid. Autor/allikas: SCNAPIX/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 630 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 173990 (võrdlus eelmise päevaga +630);

- tankid 3616 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 6981 (+4);

- lennukid 306 (+0);

- kopterid 291 (+0);

- suurtükisüsteemid 2683 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 527 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 279 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2248 (+9);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5528 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 296 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.