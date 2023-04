Soome valimiste võitjat ei julge keegi ennustada

Soome pühapäevaste parlamendivalimiste eel on Kokoomuse, Perussuomalaiste ja Sotsiaaldemokraatliku Partei toetus peaaegu tasavägine, võitja otsustavad ilmselt need, kellel kindlat eelistust ei ole ja kes teevad oma valiku alles viimasel hetkel valimiskasti juures.

Valimisdebatid televisioonis on peetud ja kandidaadid teevad tänavatel ja turuplatsidel veel viimaseid jõupingutusi. Reede hommikul oli Mikkelis 12 kraadi külma ja tänavad olid inimtühjad. Kaks külmetavat kandidaati pistsid tööle ruttavale möödujale pihku Marianne kommi ja lendlehe.

Lahtis oli kevadpäike lõunaks juba turuplatsi soojaks kütnud ja kandidaatide pakutud grillvorst maitses hea. Perussuomalaiste grilli juures askeldanud Leila Askola Hollolast ütles, et kuigi eelhääletus on juba lõppenud ja paljud inimesed oma valiku teinud, käiakse ikka kandidaatide seisukohti uurimas.

"Küsitakse igasuguseid asju. Eelkõige tervishoiu kohta, mis puudutab lähedalt kõiki soomlasi, ja siis muidugi majandus," ütles Leila Askola.

Lahtist pärit Milla Bruneau ütles, et teeb kampaaniat juba teist korda ja inimeste huvi poliitika vastu on praegu erakordselt suur.

"Ma saan väga palju väga positiivset ja julgustavat tagasisidet ja see muidugi motiveerib seda kampaaniatööd tegema. Ja kampaania tegemine on minu arust parim, sest nii saab inimestega rääkida. Kui teed kodus sotsiaalmeedia postitusi ja muud sellist, siis dialoogi ju ei teki," rääkis Bruneau, kes kandideerib parlamendi Kokoomuse ridades.

Kui veel detsembris oli opositsioonis olev Kokoomus teistest kaugel ees, siis praegu, valimiste eel, on kolme erakonna seis väga tasavägine. Soome ringhäälingu Yle neljapäevase arvamusküsitluse järgi on Kokoomuse toetus 19,8, Perussuomalaistel 19,5 ja praegusel peaministriparteil Sotsiaaldemokraatlikul Parteil 18,7 protsenti. Teised erakonnad on kaugel maas ja neil võidulootust ei ole.

Turu Ülikooli professori Markku Jokisipilä sõnul püsib sotsiaaldemokraatide toetus suuresti erakonna juhi, peaminister Sanna Marini populaarsusel

"See on erandlik olukord, et peaministripartei on pärast nelja aastat veel nii populaarne ja prognoosi kohaselt saab isegi parema tulemuse kui neli aastat tagasi, selle taga on küll Marini isiklik populaarsus," ütles Jokisipilä. Tema sõnul on enamasti toetus peaministrile juba poole ametiaja peal nii palju langenud, et on juba ette teada, et senine valitsusjuht ametis ei jätka. "Selle poolest on praegune olukord ainulaadne," tõdes professor Jokisipilä.

Valimisdebattides on vaatlejad andnud kolme peamise rivaali ehk Sotsiaaldemokraatide liidri Sanna Marini, Kokoomuse juhi Petteri Orpo ja Perussuomalaiste juhi Rikka Purra esinemisele erinevaid hinnanguid. Kõigile on meelde jäänud pilt, kus Marin ja Purra sõrm püsti vastastikku kirglikult vaidlevad välismaise tööjõu sissetoomise üle ja Orpo eemal rahulolevalt muigab.

Mõne vaatlejate hinnangul on kolm peamist peaministrikandidaati esinenud enesekindlalt, aga Marin ja Purra on olnud veidi jõulisemad kui Orpo. Väljaande Maaseudun Tulevaisuus peatoimetaja Jouni Kemppainen on teist meelt.

"Minu meelest on Petteri Orpo saanud Sanna Marini veetluse surve all üllatavalt hästi hakkama," märkis Kemppainen.

Arvamusküsitlused näitavad, et ligi kolmandik valijatest ei tea keda eelistada ja asjatundjate sõnul teeb suur osa nendest oma otsuse viimasel hetkel, valimisjaoskonnas. Nemad ilmselt otsustavadki võitja. Igatahes Soome meedias on valimisteemadel olnud reedel ja laupäeval juba õige raske silma paista, sest neljapäeva hilisõhtul ratifitseeris Türgi viimase riigina Soome pääsemise NATO-sse ja kõik meediakanalid räägivad pigem sellest.