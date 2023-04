Veteranikuu algas Tallinnas Sinilillejooksuga

Sinilillejooksule kogunes Tallinnas üle 400 osaleja. Lisaks toimusid lastejooksud ning kohal olid ka jooksjatele kaasa elajad ja niisama uudistajad.

"Sinilillejooks ja kogu see kampaania on kogu meie kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks ja nende austamiseks. Nii Naiskodukaitse kui ka Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös korraldavad seda kampaaniat ja kutsume kõiki inimesi üles kandma sinilille, et tunnustada meie veterane," selgitas Naiskodukaitse esindaja Elisa Jakson.

"Eestit kaitstakse mitte ainult siin, Eestis, vaid ka välismissioonidel – üle 3000 Eesti veterani on juba kirjas. Me oleme kohe minemas missioonile Iraaki ja meie ülesenne on tagada nende meeste ja naiste tervis. Ja loomulikult iga see tegevus ja toetus, mida me Anname Au raames kogume, aitab kõiki eestlasi, olgu selleks kõnnirobot või sellel aastal Hiiumaa haigla aitamine," rääkis kaitseminister Hanno Pevkur.

Lisaks Hiiumaa haiglale vajaliku seadme soetamiseks kogutakse seekord sinilille märgiga raha ka selleks, et puuetega inimesed saaksid Pärnu rannas ujuda ning Kiviõli seikluskeskuses suusatada.

Kõik sinilille märgid on tehtud käsitsi ja need on valmistanud Sihtasutuse Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti.

Märgi said jooksjad ja osalustasu läks annetuseks.

"See on tähtis. Aprill on meil veteranikuu, sellega juhime tähelepanu veteranidele," ütles Sinilillejooksul osalenud peaminister Kaja Kallas.

Jooksule mindigi peredega. Võeti kaasa lapsevankrid ja samuti lemmikloomad. Paljud ütlesid, et on mitmendat korda kohal.

"Et Eesti oleks ikka hoitud ja kaitstud. Juba mitu aastat olen käinud," ütles Marta.

Pühapäeval on Sinilillejooks Rakveres ning aprilli teises pooles Tartus ja Narvas.

Koroonaajal toimus Sinilillejooks virtuaalselt ja see on ka tänavu võimalik.

"Kui ei sobi joosta Rakveres, Tartus, Tallinnas või Narvas või lihtsalt ei meeldi rahvamassid, siis saab lihtsalt minna ka oma kodumetsa jooksma ja pärast virtuaalselt tulemuse meile saata," rääkis Jakson.