Tugev tuul muudab päikeselise pühapäeva kõledamaks

Pühapäeva öösel on Lõuna- ja Ida-Eestis pilves ilm, kohati võib sadada vähest lund ja olla udu. Mujal on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd taevas kõikjal järk-järgult selgineb ja ilm on sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, tuulele avatud rannikul 0 kraadi lähedal. Teedel on libeduseoht. Saarte rannikul on temperatuur kohati 0 kraadi ümber.

Hommik on selge taevaga. Puhub kirdetuul 3 kuni 9, puhanguti 12, Liivi lahel kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi.

Ennelõunal on päikesepaisteline, pärastlõunal üksikuid pilvelaamu küll ilmub, aga sadu neist ei tule. Puhub põhjatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeval kandub idapoolse madalrõhuala servast Eesti kohale pilvi, aga suuremat sadu neist ei tule, vaid mõnes üksikus paigas võib lumehelbeid pudeneda. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5 kraadi, päev varieerub miinuse-plussi piirimail. Tugev kirde- ja põhjatuul lisab omalt poolt kõledust.