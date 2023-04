ISW: Venemaa talvepealetungi nurjumine võib kaasa tuua armee juhtkonna väljavahetamise

ISW ekspertide hinnangul oli Vene vägedele seatud eesmärgiks vallutada 31. märtsiks Ukraina Donetski ja Luhanski oblasti kogu territoorium. ISW raporti kohaselt tunnistavad nii Vene, Ukraina kui ka lääneriikide analüütikud, et Vene armee ei saavutanud riigi juhtkonna püstitatud sihti.

Samas viitavad ISW raporti autorid, et Vene sõjablogijad muretsevad selle pärast, et riigi relvajõud oleksid pidanud vallutama Bahmuti ja Avdiivka, et valmistuda Ukraina vastupealetungiks, mis algab nende hinnangul ajavahemikus 16. aprill kuni 9. mai.

Vene sõjavaatlejate tõdevad kurbusega, et terve talve jooksul ei toimunud otsustavaid lahinguid ja märgivad samas, et Venemaa ei saa jätkata laiaulatuslikku pealetungi, kui ei suuda Bahmutti ja Avdiivkat lähinädalatel enda kontrolli alla saada.

ISW tõi esile, et Venemaa kindralstaabi ülem ja Ukraina sõja üldjuht Valeri Gerassimov teatas 22. detsembril, et Vene väed keskenduvad suurema osa oma jõupingutustest Donetski oblasti hõivamisele. Vene väed alustasid veebruari alguses talvist pealetungi Kupjanski-Svatove-Kreminna-Lõmani liinil ja valitud lõikudel Donetski oblasti lääneosas. Ühendkuningriigi kaitseministeerium märkis, et Gerassimov ei ole suutnud pärast Ukraina operatsiooni komandöriks nimetamist laiendada Venemaa kontrolli Donbassi üle ning on saavutanud mobiliseeritute kulutamisega vaid marginaalset kasu. Ukraina luure esindaja Andri Jussov teatas, et Gerassimov ei pidanud kinni Kremli määratud tähtajast Donbassi vallutamiseks 31. märtsiks, tõdes ISW.

ISW ekspertide hinnangul ei saanudki Venemaa talvine pealetung edukas olla, kuna Vene relvajõudude juhtkond ei suuda mõista sellise rünnaku ajalisi ja ruumilisi aspekte. Samas tõdes instituut, et Venemaal hakkab nappima jõudu pealetungi jätkamiseks Donetski ja Luhanski oblastis ning värbamiskampaaniad nii enda riigis kui Ukraina okupeeritud aladel võivad anda tunnistust sellest, et agressoril hakkavad reservid otsa lõppema.