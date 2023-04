Peterburis hukkus plahvatuses tuntud Vene sõjablogija

Plahvatus toimus pühapäeval Peterburis kohvikus, mis väidetavalt on kuulunud Wagneri omanikule Jevgeni Prigožinile.

Tatarski hukkus plahvatuses, 16 inimest sai vigastada.

Tatarski oli Venemaal üks tuntumaid sõjablogi pidajaid, kelle jälgijate arv ulatus üle 560 000. Tatarski pärisnimi oli Maksim Fomin.

Tatarski oli mullu septembris Kremlis kutsutud külaliste seas, kui tähistati nelja okupeeritud Ukraina oblasti annekteerimist Venemaa koosseisu.

"Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib," ütles ta toona videosalvestisel.