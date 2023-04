Uus nädal algab päikesepaiste, kuid kõleda tuulega

Eesti on esmaspäeval Skandinaaviast üle Soome ulatuva kõrgrõhuvööndi ning Musta mere äärest põhja suunas leviva madalrõhuala tuulisel piiril. Läänes on ilm selgem, idas pudeneb veidi lund.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5 kraadini.

Hommikul sajab Eesti idaservas kohati kerget lund. Põhja- ja kirdetuul on puhanguline. Õhutemperatuur on -4 kuni kraadi.

Päeval sajab Ida-Eestis kohati kerget lund. Läänes on ilm kuivem ja selgem. Puhub põhja- ja kirdetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.

Teisipäeval on kerge lumesaju võimalus Kagu-Eestis, öösel on külma 1 kuni 7 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb valdavalt 0 kuni +4 kraadini, Ida-Eestis jääb kergelt miinuspoolele.

Järgnevad päevad tulevad suure tõenäosusega sajuta. Öösiti on külma alla 5 kraadi, päeval sooja üle 5 kraadi. Kevadpühade ajal on lootus, et õhutemperatuur tõuseb ka üle 10 kraadi.